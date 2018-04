Seis años sin ver a su mamá y sus compañeros de trabajo le regalan un viaje para verla

La familia es importante y es parte del sufrimiento del inmigrante, que no puede reunirse con los seres queridos tan habitual como desearía

Un grupo de empleados en un restaurante en Laredo, Texas, sorprendió a su compañera de trabajo con un regalo bien emotivo: ¡una reunión familiar!

Mary Keulana-Riotutar llegó a Laredo desde Hawai con una beca de voleibol y no ha visto a su familia en seis años.

Desde entonces, Riotutar ha estado trabajando en Cheddars Scratch Kitchen para mantenerse.

Los empleados del restaurante decidieron sorprender a Riotutar con un boleto de avión para que, finalmente, pudiera regresar a Hawai y visitar a su familia.

Su reacción no puede ser más emotiva y ella se siente profundamente agradecida, como expresó en un post en Facebook.

“Normalmente, no publico este tipo de cosas, pero esta vez no puedo no hacerlo”, escribió en su publicación de Facebook.” No hay palabras para expresar mi gratitud. Así que empezaré diciendo que si todos me conocen, no soy de Laredo, soy de Hawaii y bueno, hace cinco o seis años que no estoy en casa. Extraño a mi madre, a mi familia, a la comida, el “aloha”, a TODO. Sé que hablo de mi tierra TODO EL TIEMPO. Así que la semana pasada personas que apenas conozco desde hace más de un año, mis compañeros de trabajo y amigos decidieron darme la mayor bendición que he recibido … ¡un vuelo a casa! ¡Y mientras escribo esto no puedo encontrar las palabras para describir cómo me siento o cómo agradecer a todas y cada una de las personas que me ayudaron! Sé que a veces no soy fácil de caracter, pero quienes me conocen saben que pueden contar conmigo para lo que sea y que tienen mi apoyo. Aunque sea solo para escuchar o hablar con un amigo. Gracias a mi familia cheddars por enviarme a casa con mi hermosa mamá “.