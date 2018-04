Laura Bozzo denuncia que la están boicoteando

La acusan de evasión fiscal

En plena recta final para lanzar su nuevo programa en la televisora mexicana Televisa, a Laura Bozzo le explotó un nuevo escándalo, un supuesto adeudo con Hacienda. Para la polémica conductora peruana, hay un extraño maleficio que la acompaña cada que se acerca una nueva aventura en la pantalla chica.

“Siempre que voy a salir al aire con mi programa, pasan estas cosas, no entiendo”, dijo a Diario Basta! la personalidad de 66 años que calificó como un “boicot” las acusaciones.

“Esto ya no es un delito porque siempre di la cara. Esto es un tema de ver qué debo y qué no. Yo no debo nada, es doble tributación y eso voy a probar”, agregó.

No es la primera vez que Bozzo tiene serios problemas con la ley. En su natal Perú fue condenada en 2006 a cinco años de prisión no efectiva por asociación para delinquir y peculado, asociados con el gobierno de Alberto Fujimori.

En Televisa, Laura Bozzo ha gozado de una segunda oportunidad con polémicos shows muy populares como “Laura”.