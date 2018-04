Trump borra foto de Twitter luego que usuarios descubren bochornoso detalle

Una nueva salida en falso le genera al presidente Donald Trump su obsesión por publicar en Twitter los movimientos de su gobierno.

Este jueves el magnate sacaba pecho jactándose de los avances de la “mesa redonda agrícola” que tuvo con legisladores y gobernadores. Para lo cual utilizó una serie de fotos en Twitter para publicitar el evento.

Sin embargo este viernes en la mañana luego de que miles de usuarios de la red descubrieran un bochornoso detalles en una de las fotos el magnate se vio obligado a borrar el tuit de inmediato.

La foto en cuestión es en la que aparece el jefe de gabinete de Donald Trump, el general John Kelly con su cabeza enterrada en su palma, algo que se sabe que hacía frente a las cámaras en el pasado.

Internet, por supuesto, notó la expresión de Kelly y estalló.

I wonder if @realDonaldTrump noticed John Kelly before he tweeted out this photo? pic.twitter.com/rlYAGPP1r7

Kelly, que según los informes tiene una relación inestable con el presidente en este momento, fue fotografiado una vez más exasperado por el presidente. Durante esta esta reunión ministerial parece no haber sido distinto.

Un caso similar ocurrió el año pasado durante la controvertida conferencia de prensa de Trump después del mitin tras la violencia generada or supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, donde Trump culpó a “ambos bandos” por la violencia.

En ese entonces una foto de Kelly con la misma expresión, tapando su cara con su mano en señal de vergüenza le dio la vuelta al país entero.

This is John Kelly, @Whitehouse Chief of Staff, realizing that he sold his soul to the devil…for a moron.#TrumpRussia #MoronDon #PeeTape #Trump pic.twitter.com/duSJm36l36

— USMC (@johnpmcneil02) April 12, 2018