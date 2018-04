3 formas de ahorrar en el consumo de combustible

Tres consejos que te servirán para ahorrar gasolina y algunos dólares extra

El ahorro de combustible es una de las mejores formas de ayudar a nuestra economía, pues no solo implica gastar menos combustible en nuestro auto, sino seguir algunas medidas que nos ahorrarán mucho más que unos dólares.

Esto quiere decir que si seguimos estos tres sencillos consejos, todo se vuelve circular, pues no solo gastaremos menos gasolina, sino que gastaremos menos nuestras llantas y en sí, todo el automóvil, así que pon atención y toma nota.

1- Mantén tus llantas con buena presión, la adecuada para el clima y superficie, esto te ayudará a tener una mejor tracción, lo que implica menor esfuerzo para el motor y por tanto, una combustión adecuada.

2- Cuida tus frenos, no los uses de manera brusca, lo que implican también que uses de manera poco adecuada el acelerador, lo que provoca un mal quemado de combustible y con ello también el desgaste de caja de cambios, frenos y mantenimiento del motor.

3- Acude al servicio cuando se requiere, esto implica no solo la afinación y el cambio de aceite, sino el chequeo general, todo ello te ahorra varios dólares pues evita descomposturas mayores y si el motor está afinado y bien aceitado, tampoco gastará más gasolina de la requerida.