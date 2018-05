Sheriff descubierto compartiendo secretamente información con “La Migra”

El escándalo estalló en un condado de Nuevo México que aseguraba no colaborar con inmigración

Una fuerte polémica ha estallado en el estado de Nuevo Mexico luego que se conociera que el alguacil del condado de Doña Ana estaba secretamente compartiendo cientos de casos con “La Migra”.

Enrique Vigil, alguacil del condado al sur de Nuevo México está en medio del escarnio público luego que semanas atrás confirmara ante medios locales de comunicación que su departamento de policía no trabajaba con inmigración.

Sin embargo la cadena local KTSM-TV tras revisar documentos oficiales estableció que la Oficina del Sheriff del condado de Doña Ana envió más de 518 casos a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entre octubre de 2016 y septiembre de 2017.

“Es posible que no todos estemos de acuerdo en que todos los alguaciles somos bastantes, pero puedo decirles dónde estoy. Mis ayudantes, los alguaciles aquí, no están aplicando la ley de inmigración, no somos funcionarios de inmigración”. dijo Vigil durante una convención de sheriffs en Las Cruces el pasado 11 de abril.

Cuando la estación confrontó a Vigil sobre la información compartida con CBP el alguacil se negó a hacer comentarios, informó AP.