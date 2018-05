La élite empresarial lanzará en mayo campaña de miedo contra López Obrador

Asegura el diario español El País y además de que la campaña busca favorecer a Ricardo Anaya

Cerca de 400 cámaras empresariales salieron este lunes con una posición pública de 4 páginas en las que dicen estar “del lado de la Ley y de la democracia”, al mismo tiempo que el periódico español El País afirma que, en privado, la élite de grandes empresarios ha decidido inyectar miedo en los votantes contra Andrés Manuel López Obrador y generar una corriente a favor de Ricardo Anaya Cortés.

“Los grandes directivos consideran que la llegada al poder del líder de Morena supondrá una ruptura con el statu quo actual y será dañino para la economía mexicana y, por ende, para sus intereses. El objetivo es aumentar en mayo la sensación de miedo ante la posible victoria de López Obrador y cerrar filas con el conservador Ricardo Anaya, garante de la continuidad”, señala el diario español en un texto firmado por Javier Lafuente.

“El objetivo es llegar a junio con posibilidades de revertir los sondeos y acaparar el voto útil de quien no quiere la victoria del líder de Morena, según se desprende de conversaciones con la decena de directivos consultados, bajo condición de anonimato”, agrega.

“La estrategia de los grandes empresarios pasa por afianzar una corriente de opinión contraria a López Obrador, en la medida de que su capacidad de influir en los trabajadores no es la de épocas pasadas. “El empresariado como patrón no influye ya tanto”, admite una de las fuentes consultadas, en sintonía con asesores cercanos de Anaya. En la campaña del político reformista –la que más dinero ha gastado- desean el apoyo empresarial, aunque asumen que per se no pueden revertir una elección”, continúa El País.

De acuerdo con el diario español, ningún líder empresarial o financiero se quiere posicionar claramente en contra del candidato puntero, pero la mayoría siente que el periodo entre el segundo y el tercer debate -20 de mayo y 12 de junio- supondrá un punto de inflexión para calibrar las oportunidades de victoria de Anaya.

Según sus cálculos, menciona El País, “en caso de que no se reduzca la distancia con López Obrador, la mayoría de los consultados da por hecho que se produciría un acercamiento con el líder de Morena para tratar de limar las tensiones ante una eventual triunfo. Supondría la continuación del camino recorrido hasta ahora por Alfonso Romo, empresario y artífice del proyecto de nación de López Obrador. Si bien entre la élite empresarial el rechazo sigue siendo frontal, el papel del empresario de Monterrey, ha surtido efecto entre los pequeños y medianos empresarios”.

El enfrentamiento entre los grupos empresariales y Andrés Manuel López Obrador comenzó la semana pasada con una serie de acusaciones por parte del candidato puntero en contra de un grupo de empresarios a los que acusó de reunirse con el panista Ricardo Anaya Cortés para formar una alianza y derrotarlo en las elecciones del próximo 1 de julio.

Las afirmaciones fueron han sido negadas por diversas cúpulas empresariales como por el CCE y el CMN través de dos desplegados.

Las acusaciones se producen al tiempo que López Obrador consolida su liderazgo en las encuestas, donde ya tiene un respaldo del 47 por ciento del voto efectivo, según el Barómetro Electoral de Bloomberg, que refleja las encuestas de Reforma, Parametría y Consulta Mitofsky publicadas la semana pasada.

UN NUEVO DESPLEGADO

Como lo adelantó ayer el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, este lunes se publica un nuevo desplegado en la prensa nacional firmado por 400 organizaciones de la iniciativa privada en el que afirman que las empresas no son las causantes de los males que aquejan a México, sino son parte del desarrollo.

En días pasados, los empresarios causaron gran revuelo por otro desplegado titulado: “Así no”. Tuvo una fuerte difusión. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, la cuarta cadena de cines más grande del mundo, dio la cara por los firmantes. Acusó a López Obrador de tratar de acabar con la disidencia utilizando tácticas “similares a las del Presidente Donald Trump”.

En este nuevo desplegado titulado “Trabajamos por México”, las empresas firmantes encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijeron estar del lado de la ley y de la democracia, de estar dispuestos a construir con los gobiernos legítimamente electos, y también a levantar la voz, señalar y disentir cuando sea necesario.

También reiteraron que ellos son los mayores generadores de empleo e hicieron un llamado a no responsabilizarlos de los males que aquejan al país.

“No somos un puñado, somos cientos de miles de mujeres y hombres, empleadores en todos los rincones del país, que nos levantamos temprano, arriesgamos nuestro dinero, pagamos impuestos, generamos empleos y junto con millones de colaboradores ayudamos a sacar este país adelante.

“Responsabilizar a las empresas de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país es no entender la naturaleza del sector productivo que arriesga y genera nueve de cada diez empleos y aporta ocho de cada diez pesos que se invierten en el país”, destacaron en el desplegado de cuatro páginas.

López Obrador adelantó que los desplegados en su contra por parte de las cámaras empresariales continuarán. Durante un mitin en el estado de Nuevo Léon, el candidato presidencial explicó que “el grupo que se cree dueño de México” se reunió hace unos días en Valle de Bravo, en el Estado de México, para firmar una publicación.

“Ahora, el grupo que se cree dueño de México están reuniéndose para ponernos en contra de los empresarios de México. Se reunieron hace unos días, en Valle de Bravo, los de mero arriba, asociados, casi todos, con [Carlos] Salinas de Gortari, y dieron la orden para que organizaciones empresariales firmen un desplegado que va a salir posiblemente mañana en contra de nosotros”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador aseguró desde el norte del país que con los empresarios va tener siempre una buena relación.