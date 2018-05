“Es un hecho que Rafa Márquez irá a su quinto Mundial”

El 'Kaiser' michoacano jugará en las canchas de Rusia 2018, al menos así lo afirma el presidente del Atlas Gustavo Guzmán

Tras la Copa del Mundo, Rafael Márquez pondrá fin a su carrera como futbolista, la cual se distingue por haber logrado 17 títulos en clubes: 3 con el Mónaco, 12 con el Barcelona y 2 con el León; mientras que con la selección mexicana se adjudicó una Copa Confederaciones y 3 Copas Oro de la Concacaf.

El presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, manifestó que la aparición de Márquez en la lista de Juan Carlos Osorio es un hecho y que el tema está 100 por ciento cerrado. Sólo una situación meramente extraordinaria lo dejaría fuera de la justa mundialista.

“Me di a la tarea de gestionar lo que había que gestionar para que los patrocinadores de la selección no se vieran afectados por la participación de Rafa en el Mundial, se hicieron también consultas con el organismo y finalmente se logró que ese punto quedara resuelto“, dijo Guzmán.

“¿Qué falta para que Rafa vaya a Rusia? ya no falta nada, más que el técnico lo ponga en la lista, yo estoy seguro que lo va a poner 100 por ciento, no 99 por ciento y tendremos que esperar a la lista. He tenido mucho contacto con Guillermo Cantú y está muy interesado de que Rafa vaya”.

Márquez ha entrenado una semana y media solo en las instalaciones del Atlas, bajo la supervisión de un preparador físico del Tri.

Guzmán le comunicó ayer a Márquez que sí iba a ir al Mundial y la expresión del jugador fue de plena felicidad.

“Está muy, muy contento“, resaltó el directivo.

El técnico colombiano publicará la lista definitiva el próximo fin de semana, en la que Márquez estará como máximo referente.