Rafa Márquez entrenó por última vez con el Atlas, sólo falta el Tri

El "káiser" se despide de los zorros y ahora sólo espera la lista final de Osorio rumbo al Mundial de Rusia 2018

El último entrenamiento como jugador llegó para Rafael Márquez, quien se despidió, por ahora, de las instalaciones del Atlas.

El torneo para los Rojinegros acabó hace dos semanas, pero Márquez entrenó en el Briseño desde el 4 de mayo. El otrora capitán de los Zorros trabajó acompañado del preparador físico del Tri, Vicente Espadas, y de los jugadores canteranos José Hernández, Ulises Cardona y José Ávila, con miras a Rusia 2018.

En su cuenta de Twitter (@RafaMarquezMX), el michoacano agradeció a quienes lo acompañaron en esta preparación rumbo al Mundial.

Hoy fue mi último día de entrenamiento en @atlasfc quiero agradecer a todos los que me ayudaron a seguirme preparando estos días, y no digo adiós sino hasta pronto, #4ctitud pic.twitter.com/77M0lv0aCu — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) May 11, 2018

“Hoy fue mi último día de entrenamiento en @atlasfc quiero agradecer a todos los que ayudaron a seguirme preparando estos días, y no digo adiós sino hasta pronto, #4actitud”, escribió.

El jueves, el técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, visitó Guadalajara y se reunió con Márquez para platicar sobre su convocatoria y poder jugar su quinta Copa del Mundo.

El “Kaiser” hará más extenso su legado en Rusia; será el cuarto jugador en disputar 5 Mundiales y podría ser el primer futbolista en la historia en portar el brazalete de capitán en 5 Copas del Mundo. Con 23 años, fue el capitán más joven en Corea/Japón 2002.

El lunes, el técnico Osorio dará a conocer la lista preliminar de los jugadores que asistirán a Rusia 2018. Márquez continuará su preparación en la Ciudad de México con el cuerpo técnico de la Selección.

Al Tri le restan tres partidos amistosos previo a su debut mundialista contra Alemania, el domingo 17 de junio a las 11 am ET / 10 am Centro / 8 am PT ; el 28 de mayo enfrentarán a Gales en el Rose Bowl de California, el 2 de junio a Escocia en el Estadio Azteca y el 9 de junio visitarán a Dinamarca en Copenhague, en el Estadio Brondby.

Cada vez falta menos para ver a Márquez hacer historia con la playera verde.