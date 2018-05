Mhoni Vidente: “Me lavaron la boca con jabón”

Un momento de confusión hizo que la astróloga hiciera planas para no volverse a equivocar

Mhoni Vidente vivió un momento de confusión, lamentablemente el hecho quedó grabado y ahora circula por las redes sociales. La astróloga estaba a punto de lanzar sus predicciones sobre Marimar Vega cuando cometió un error a la hora de pronunciar el apellido de la actriz añadiendo una “r” de más, y obteniendo así la censura. La cubana estaba en su sección La Ruleta Esotérica del programa matutino Hoy, de Televisa.

Ante las críticas la cubana no se ha escondido, al contrario, las asume y habla de la corrección que ha recibido en casa. A través de su cuenta de Twitter la vidente comentó que desde planas, hasta lavarse la boca con agua y jabón ha sido parte de su castigo. “Ya me regañaron en mi casa y me lavaron la boca con jabón para no decir malas palabras y aparte 5 planas de que no diga groserías“, escribió Mhoni en su cuenta de Twitter.

Ya me regañaron en mi casa y me lavaron la boca con jabón para no decir malas palabras y aparte 5 planas de que no diga groserías 😞🤐🤐🤐🤐 https://t.co/18o5k34oeb — Mhoni Vidente (@mhonividente) May 23, 2018

Ante los hechos su público, sus fanáticos, han acudido a su rescate, brindándole todo su apoyo. Y muchos han argumentado que es de humanos equivocarse. Cabe recalcar que ante la situación la vidente se mostró apenada, además de nerviosa, tanto que las risas no pudieron dejar de hacer acto de presencia. Junto a ella también reía de incredulidad Galilea Montijo, mientras que Raúl Araiza trataba de salir del paso hablando de la marca de los relojes.

Nos hiciste mucho reír #Mhoni no te preocupes #TeQueremosMhoni — ✨Club Oficial Mhoni✨ (@ClubMhoniFans) May 23, 2018

🤗Eres humana, todos nos equivocamos. — ~Chika~ (@_Chica_72) May 23, 2018