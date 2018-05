¡Brad Pitt ofreció $120 mil dólares para tener una cita con Emilia Clarke!

La actriz de ‘Game of Thrones’ reveló el particular hecho en una entrevista televisiva

Emilia Clarke se encuentra en plena rueda de promoción de su nuevo film, ‘Solo: A Star Wars Story’. Y, claro, entre tanta pregunta y tanta respuesta, la actriz se sorprendió a sí misma contando una anécdota que hasta el momento había mantenido en secreto.

Invitada al show de Graham Norton, la actriz de ‘Game of Thrones’ le confió al anfitrión que Brad Pitt ofreció $120 mil dólares para tener una cita con ella. ¿En qué contexto ocurrió semejante hecho? Durante una subasta organizada por Sean Penn con el fin de recaudar fondos para ayudar a Haití.

Fue en ese marco en el que uno de los hombres más deseados del mundo decidió ofrecer semejante cifra para disfrutar de una cita con la joven actriz y poder ver con ella un capítulo del exitoso programa de HBO del que ella es protagonista.

“Cuando vi que él era uno de los que pujaba durante la subasta, me quedé petrificada. Creí que mi cabeza iba a explotar. Me puse completamente roja y no podía parar de sonreír. Fue increíble. Le escribí a todo el mundo para contárselo. Esa fue la mejor noche de mi vida“, contó ahora, entre risas.

Sin embargo, la que podía haber sido la velada inaugural de un romance que daría mucho de qué hablar, se vio finalmente frustrada cuando otra de las personas que participaban del evento aumentó la oferta de Pitt.

“Miré al otro lado de la habitación y él tenía su paleta levantada. Tristemente, alguien ofreció $160 mil dólares y todo quedó en la nada“, reveló.

