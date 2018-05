Los scouts colocan 88,000 banderas en las tumbas de los veteranos en el cementerio nacional de L.A.

"Es importante reconocer todo a lo a que renunciaron", dijo la presidenta de Boy Scouts of America Venturing

A sólo dos días del Memorial Day (Día de los Caídos), miles de Boy Scouts se han desplegado por el Cementerio Nacional de Los Ángeles para colocar unas 88,000 banderas estadounidenses en las tumbas de los miembros del servicio.

Casi 10.000 boy scouts y voluntarios participaron en la tradición anual en el cementerio. Tras colocar cada pequeña bandera, dijeron el nombre del veterano en voz alta y lo saludaron.

“Creo que es increíblemente importante reconocer todo a lo a que renunciaron”, dijo Natalie Macewan, presidenta de Boy Scouts of America Venturing. “Porque, si no fuera por ellos y sus sacrificios y por poder luchar por nuestro país y por nosotros, no podríamos tener esas barbacoas o poder ir a la playa o disfrutar de nuestros veranos o simplemente vivir nuestro vida diaria”.