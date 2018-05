Todo el Bernabéu le pide a Cristiano que se quede en el Real Madrid

El portugués fue arropado por el cántico del público y sus compañeros durante la celebración de la consecución de la Champions

MADRID, España – El público del estadio Santiago Bernabéu estalló con un cántico durante la celebración por la consecución de la decimotercera Liga de Campeones dirigido a su estrella, que 24 horas antes insinuó su salida del club: un sonoro “Cristiano quédate” estalló en el campo del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo fue ovacionado por su hinchada cuando agarró el micrófono para dirigirse a sus aficionados. Primero lo hizo Sergio Ramos, después Zinedine Zidane, luego Marcelo y finalmente el luso, que después de decir sus primeras palabras provocó el cántico del Bernabéu.

“Qué se puede decir de esta afición que nos ha dado tanto cariño en estos partidos. Es un orgullo jugar en el club más grande del mundo“, afirmó Cristiano.

Justo después, los miles de aficionados del Real Madrid presentes en el Bernabéu reclamaron a su jugador que no se marchara del club. Sus compañeros, al instante, le rodearon y también corearon el cántico de la afición. El “Cristiano quédate” también se adueñó del resto de la plantilla del Real Madrid.

Cristiano aún tuvo tiempo para decir unas últimas palabras: “Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Me siento a gusto con la pasión que demostráis siempre. En los partidos, en la calle. Gracias a los futbolistas que me acompañan. Estoy muy bien. lo que más me gusta es ganar y con estos jugadores es imposible no ganar ‘Champions‘.