Muertes reportadas tras llegada de tormenta Alberto, entre estas la vida de dos periodistas

Empezó la temporada de huracanes y ya se han reportado al menos dos muertes relacionadas con la tormenta subtropical Alberto. Las fatalidades ocurrieron cuando la tormenta tocó tierra este lunes, informó NBC News .

La policía estatal de Carolina del Norte dijo que dos personas murieron en el condado de Polk cuando los vientos derribaron un árbol sobre un vehículo perteneciente a WYFF, filial de NBC de Greenville, Carolina del Sur.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH

— WYFF News 4 (@wyffnews4) May 28, 2018