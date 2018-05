Electores independientes superan a republicanos en California

El informe llega antes de las elecciones primarias del estado

Los electores sin afiliación a partidos políticos se han convertido en el segundo bloque de votantes más grande de California, informó The Sacramento Bee.

Este hallazgo fue hecho por Political Data Inc., agencia que analiza el registro electoral de cada condado para campañas. De acuerdo con su conteo más reciente, la cantidad de electores registrados sin preferencia partidaria superan a los republicanos por 73,000 personas.

La agencia, informó el antedicho diario, rutinariamente recaba datos brutos de los registradores de California para actualizar su base de datos, la cual incluye a los 19 millones de electores del estado.

A 15 días antes de las elecciones programadas para el 5 de junio, la agencia detectó que se habían inscrito 4,844,803 electores independientes, en comparación con 4,771, 984 republicanos. Ambos grupos representan un cuarto del electorado, el cual está conformado por 8,436,493 demócratas, quienes representan 44.5% del total.

El aumento de votantes independientes es parte de una tendencia creciente en California, donde cada vez más personas abandonan la afiliación partidaria, a pesar de que el estado también se vuelve cada vez más demócrata.

“Esto no me sorprende”, dijo Matt Fleming, en entrevista con The Sacramento Bee. “Pero el no estar afiliado no quiere decir que los electores son demócratas, y nosotros seguiremos contactándonos con todos los votantes”. En todo caso, opinó Fleming, el hecho de que cada vez más electores se definen como independientes sugiere que están cansados del orden establecido en California.

Además, dijo Paul Mitchelll vicepresidente de la agencia, los republicanos mantienen su influencia política porque votan con más frecuencia que los demócratas y los electores independientes. Incluso, remarcó, la cantidad de personas registradas para votar no necesariamente se reproducirá en las urnas.

El secretario de estado de California, Alex Padilla, no ha confirmado los hallazgos de Political Data Inc. Su oficina emitirá su propio conteo el viernes.

