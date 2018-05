Jugadores de Alemania, rival de México en Rusia ¡A punto de los golpes!

Los ánimos se calentaron en el entrenamiento de la selección alemana

Uno de los rivales de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018 vivió un momento de intensa pasión en uno de sus entrenamientos, y todo estuvo a punto de llegar a la violencia.

En el campamento de Alemania se calentaron las emociones y por poco hay golpes.

Los defensas Joshua Kimmich y Antonio Rudiger tuvieron un altercado en la cancha donde tras encararse, fueron separados a tiempo, pues parecía que en breve alguno de ellos soltaría un puñetazo.

La oportuna intervención de Miroslav Klose, quien ahora colabora en el cuerpo técnico de Joachim Low, llegó a tiempo para detener a los prendidos futbolistas.

Alemania será el primer rival de México en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio, a las 11 am ET / 10 am Centro / 8 am PT.