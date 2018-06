¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle deberán regresar $9 millones en regalos?

Aunque los novios habían dispuesto qué querían de regalo de bodas, muchas personas desconocidas y empresas llenaron de paquetes el palacio de Kensington

Como sucede en toda boda, el príncipe Harry y su ahora esposa Meghan Markle recibieron cientos de regalos, de los cuales, según el diario Express, deberán de devolver varios de ellos y que en su conjunto han sido valuados en casi $9 millones de dólares.

Para la boda real, la pareja solicitó a sus invitados que como regalo de bodas hicieran donaciones a alguna de las causas benéficas que alguno de los dos apoyan; de igual modo, según el medio citado anteriormente, los novios elaboraron una pequeña lista de sus amigos más cercanos y familiares a quienes sí les solicitaron determinados artículos para el hogar.

Esto no impidió que al Palacio de Kensington arribaran miles de paquetes enviados por empresas, firmas, celebridades y uno que otro desconocido que se dio a la tarea de enviarle un presente a los recién casados, mismos que serán devueltos, pues según las reglas no pueden aceptarlos, ya que solo así se evita que sean explotados para fines comerciales.

“Los obsequios ofrecidos por personas privadas que viven en el Reino Unido y que no son personalmente conocidos por miembros de la familia real deben rechazarse cuando existan dudas sobre la procedencia o las motivaciones del donante”, establece la norma. Y también hay otro motivo para hacer la devolución: “Por razones de seguridad, el Equipo de Correspondencia de la Reina no puede aceptar regalos que no hayan sido solicitados”.