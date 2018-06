Reunión comunitaria con los agentes del orden en Santa Monica

Los asistentes recibirán consejos sobre seguridad en el transporte público

Foto: The Source (Metro)

Metro organizará una reunión para que la comunidad pueda “conocer y saludar (meet & greet)” a los agentes del orden en la estación Downtown Santa Monica hoy, miércoles 6 de junio, de 11 a.m. a 1 p.m. En el evento participarán agentes del LAPD, Long Beach PD, Santa Monica PD y LASD.

Los asistentes podrán compartir sus dudas y preocupaciones con los representantes de la ley y recibirán consejos importantes sobre seguridad en el transporte público.

En la reunión también estarán representantes del programa On the Move Riders, Go Santa Monica, de Educación Comunitaria de Metro y de Seguridad en el Transporte de Metro para ofrecer información y dar regalos.