¡Ariadne Díaz anuncia su retiro de las telenovelas!

Tras terminar su trabajo en la telenovela ‘Tenías que ser tú’, la actriz se tomará un descanso

Durante una entrevista que realizó en el programa ‘Hoy’, Ariadne Díaz anunció que después de finalizar su trabajo en la telenovela ‘Tenías que ser tú’ se retirará temporalmente de la actuación para poder estar más tiempo en casa y dedicarse a su hijo Diego.

“Terminé proyecto y dije seré fuerte, me resistiré a los proyectos que llegan. Ahora dije no, quiero estar en casa, quiero ser mamá de tiempo completo, un ratito nada más“, aseguró Ariadne.

La esposa de Marcus Ornellas también aclaró que por el momento no está interesada en volver a posar con poca ropa en alguna revista para caballeros.

“Eso ya tuvo su tiempo, hice revistas padres que a mí me encantó estar ahí, que están para el recuerdo toda la vida, pero hoy por hoy no es mi motivación. No es que me sienta cómoda o incómoda, no soy recatada”, finalizó.