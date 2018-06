Elige los mejores neumáticos para tu camioneta pickup

Adquirir los neumáticos correctos para cada temporada es la diferencia entre un buen desempeño para tu camioneta

Como sabemos, existen diferentes tipos de neumáticos según la temporada y características climáticas que se presentan a lo largo del año.

Estos se adaptan a las condiciones pues se los permite su consistencia, dibujo y profundidad pensada específicamente para cada tipo de terreno y clima.

¿Pero cómo elegir las mejores para nuestro auto?

La respuesta depende de que tan extremas sean las condiciones a las que nos enfrentemos en el terreno en el que circulemos diariamente.

De esta manera, si en tu región el hielo y la nieve suelen apoderarse de las carreteras por las que debes circular en el invierno, la respuesta es que definitivamente vale la pena tener un juego de neumáticos que se adapten a las condiciones.

Vayamos por partes, existen llantas para toda temporada y se dividen en tres tipos, estándar que son las más durables y que solemos colocar, para los autos existen las de “alto desempeño” que funcionan en terreno seco y mojado, aunque pierden considerablemente el agarre en terrenos congelados.

Aquí es en donde entra la diferencia, pues en el ramo de las camionetas, SUV, trucks y pickup, estas categorías se sustituyen por los neumáticos para todo tipo de terreno. Estos All Terrain pueden usar se lo mismo dentro del camino que en terrenos más agresivos, aunque no son especialmente para Off Road.

Para climas extremo, pero en donde predomina la nieve, podemos adquirir un juego de llantas invernales, mismas que tienen un dibujo que permite mejor agarre, además de que su compuesto es más suave, por lo que el clima frío no afecta su superficie.

En condiciones calientes, como las de verano, tenemos dos opciones, que son evidentemente la All Terrain si pensamos en excursiones o bien, las estándar para todo tipo de condiciones si lo que buscamos es durabilidad.