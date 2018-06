Video: Ricky Martin desearía que sus hijos fueran gay

El boricua asegura que la homosexualidad cambió su manera de ver las cosas

Luego de su singular actuación en la serie ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’, Ricky Martin podría apuntarse su primera nominación al Emmy.

El astro boricua, quien interpreta a la pareja del fallecido diseñador italiano Gianni Versace, Antonio D’Amico, habló recientemente sobre lo mucho que se relaciona con el personaje, tras luchar por esconder y aceptar su sexualidad.

En el programa de ‘ABC Popcorn with Peter Travers’, Martin aseguró que la homosexualidad cambió su manera de ver las cosas, y que quisiera que sus hijos, Valentino y Matteo, fueran gay.

“No lo sé, mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fueran gay“, dijo el cantante de 46 años.

“Es algo muy especial. La sensibilidad, la forma en que veo ahora, que no tengo que esconderme de ninguna manera o forma. Veo colores. Y luego ves el arcoíris. Entiendo por qué el símbolo es el arcoíris. Es solo real. Todo es tangible. Me hace una persona más fuerte”

“Siempre digo esto, desearía poder volver a salir (del clóset). Porque se sintió increíble. Ese momento en que escribí la carta y la publiqué en Twitter, y presioné enviar. La libertad, la sensación de liberación fue tan poderosa, a eso me refiero diciendo que desearía poder volver a salir porque me pareció increíble. Y después de eso, la gente viene y me dice muchas gracias por salir. Por ti entiendo mejor a mi padre. Yo entiendo a mi hermana mejor. Entonces, es algo importante que hacer”, agregó.

El esposo del pintor y artista plástico, Jwan Yosef, destacó que “para aquellos que están luchando con su identidad, todo va a estar bien”. “Solo sé tú mismo. Ámate a ti mismo“.

Los nominados a los premios Emmy serán anunciados el próximo 12 de julio.

