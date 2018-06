Mi compromiso con los mexicanos en Estados Unidos

México es la casa de todos y siempre tendrá las puertas abiertas para sus migrantes

México y Estados Unidos estamos vinculados por la fortaleza y el dinamismo de nuestra gente. Los 35.3 millones de personas de origen mexicano que radican en suelo estadounidense contribuyen a la prosperidad, tanto de su nuevo hogar, como de sus comunidades de origen.

He dedicado mi vida a servir a nuestro país y tengo la experiencia y determinación para ser el Presidente de todos los mexicanos. Fui cinco veces secretario de Estado y desde dichas responsabilidades, conocí de primera mano las preocupaciones de nuestros migrantes en Estados Unidos y de sus familias en México. Por eso, hoy les ofrezco soluciones realistas.

En Estados Unidos defenderé con absoluta firmeza, los derechos e intereses de nuestros migrantes, a quienes tanto les debemos. Lo he hecho antes y lo volveré a hacer. Nuestros migrantes no pueden correr el riesgo de que se reinventen los esquemas de protección. Conscientes de la situación actual, fortaleceremos nuestra red consular para ofrecer la protección y el respaldo jurídico más avanzados. Tendremos más personal y capacidades para atender específicamente las diferentes necesidades de nuestros paisanos. Para mejorar sus condiciones de vida, los consulados fortalecerán alianzas con congresos, empresarios y la sociedad civil. No permitiré que la dignidad de ningún migrante se ponga en duda.

En México, trabajaré con las familias para recuperar la paz y acceder a empleos dignos. Las mujeres tendrán créditos a la palabra, casas para adultos mayores, guarderías y escuelas de tiempo completo con alimentación para sus hijos. Garantizaré que las remesas lleguen con menores costos y convertiré el “Programa 3×1” en el “Programa 6×1”, en el que el gobierno multiplicará sus recursos para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

México es la casa de todos y siempre tendrá las puertas abiertas para sus migrantes. Quienes regresen encontrarán una ventanilla única para que accedan a programas de salud y educativos, becas y bolsas de trabajo. Para los estudiantes que regresan, facilitaremos que entren a una escuela y revaliden sus estudios.

En esta elección, todos los mexicanos, sin importar en dónde estén, tenemos mucho en qué contribuir porque ya sea adentro o fuera del país, somos una misma comunidad. El 1º de julio elegiremos entre dos alternativas: una que fomenta la división y busca volver al pasado que expulsó a los mexicanos y la que represento, que promueve un cambio profundo de lo que no sirve para recuperar la seguridad, la apertura comercial, la certidumbre y la unidad. Los invito a que se sumen a esta propuesta. Hagamos que la voz de México se escuche fuerte en Estados Unidos y juntos, luchemos por nuestros intereses y nuestra dignidad en el mundo.

José Antonio Meade es el Candidato a la Presidencia de México por la Coalición Todos por México