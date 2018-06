En el metro y en las calles de Moscú se vive una increíble fiesta mexicana

Aficionados tricolores invaden la capital rusa en el debut del 'Tri' en el Mundial ante Alemania

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El día llegó y la selección mexicana debuta este domingo en la Copa del Mundo Rusia 2018 frente al campeón Alemania en el estadio Luzhnikí de Moscú.

Una verdadera oleada de mexicanos ya se dirigen al recinto para apoyar al ‘Tri‘ y lo hacen en medio de una verdadera fiesta tricolor, en las calles y sobre todo en el metro de la capital rusa.

El típico sombrero mexicano es el complemento que ha llenado literalmente la Plaza Roja, la zona del Kremlin donde reina un ambiente festivo y de buena onda.

Numerosos turistas han aprovechado, también, para fotografiarse con aficionados del Tri; a los que, en ocasiones, no dudan en pedir prestado, para sacarse una foto con el sombrero, que, de paso, no viene nada mal en la soleada jornada moscovita.

Estos son algunos videos en los que se puede ver a los aficionados cantar en su camino al estadio en el que los de Juan Carlos Osorio buscan culminar la gesta ante el poderoso ‘Mannschaft‘.

Yo lloré wey😭💖 Vamos Mi México !!! Si se puede !!!! #DesmadrePreGoliza pic.twitter.com/6cHrynn0QS — ¡VAMOS MÉXICO! ⚽♥🇲🇽 (@CNCOVeracruzOf1) June 17, 2018

Luzhniki Stadium por abrir sus puertas… y la afición mexicana a la espera. #MundialTelemundo pic.twitter.com/uWHllnNLAK — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 17, 2018