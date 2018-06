Futbol de aquí y allá y gran beisbol: lo que viene en la Bahía

Domingo 1 de julio

San Francisco City vs Santa Cruz Breakers

La pelota también sigue rodando con la Liga Premier de Desarrollo, donde al Fierro & Oro no le está yendo tan bien como esperábamos. Apenas un sitio antes del último lugar, el San Francisco City llega a finales de junio con únicamente dos encuentros ganados. Por su parte, el Santa Cruz Breakers está en segundo lugar de la tabla general del Sureste, aunque no tan cerca del FC Golden State Force, que le saca 5 victorias a los dos más próximos clubes y es el líder. Encabezados por el originario de Watsonville, California, Álvaro Madrigal, los Breakers creen que sacarán una victoria fácil a los del City, aunque está por verse. Empieza desde ya tus festejas del Día de la independencia con el juego entre Breakers y el San Francisco City este domingo 1de julio, a las 2 pm en el Kezar Stadium. Puedes comprar tus boletos ese día en las taquillas o visita sfcityfc.com para más información.

Jueves 5 de julio

Cardenales y Cubs visitan a Gigantes en San Francisco

Esta semana está muy ocupada para los Gigantes, recibiendo a dos rivales de la División Central de la Nacional. Primero enfrentan a los Cardenales de San Luis, en una serie de cuatro juegos comenzando el jueves 5 de julio a las 7:15 pm, continuando el viernes a las 7:15 pm, el sábado a la 1:05 pm y culminando el domingo a la 1:0 5pm. Gorra de camuflaje Gigante edición especial a los primeros 20,000 aficionados del juego del domingo. Después llegan los Chicago Cubs, quienes hace apenas dos años ganaron la Serie Mundial. Estos Oseznos de Tony Rizo, Albert Mora y Jon Lester andan bien bravos, disputándoles a los Cerveceros de Milwaukee el liderazgo de la Central. Así que esta semana será un buen agarrón para los Gigantes y más aún para los aficionados, ya sea de San Francisco o de los otros dos equipos, porque ¡ah, claro!, cuando una escuadra gana el campeonato le salen aficionados hasta por debajo de las piedras (pregúntenle a los Warriors si no). Serie de tres juegos, comenzando el lunes 9 de julio y cerrando el miércoles 11. Lunes y martes el juego a las 7:15 pm; miércoles a las 12:45 pm. San Pancho no va tan mal este año, no como el año pasado al menos, por lo que sí se espera que sean muy peleadas series las dos. Sfgiants.com para más información.

Domingo 8 de julio

Águilas vs Monarcas en San José

A una semanita de que acabe el Mundial de fútbol Rusia 2018, las poderosas Águilas del América chocarán con los Monarcas Morelia, en un juego de preparación con miras al inicio del apertura 2018, mismo que por cierto, marcará el torneo número 100 de la Liga mexicana, contando claro, los torneos cortos. Oribe Peralta, Paul Aguilar, Agustín Marchesín y el resto de la banda azulcrema quedaron en segundo lugar general de la tabla general del torneo pasado y cayeron en cuartos de final ante el Santos Laguna, que se coronaría campeón del fútbol mexicano. Los Monarcas también pasaron a la liguilla, pero fueron liquidados por los choriceros del Toluca. Esta será, pues, una buena cascarita en San José, el domingo 8 de julio, a las 4:30 pm en Avaya Stadium. Boletos en sjearthquakes.com y en las taquillas del estadio.