Hirving “Chucky” Lozano, el alumno de las pésimas calificaciones

Profesor de primaria revela que al futbolista mexicano no se le daba el estudio

Si la escuela no se le daba a Hirving Lozano era porque probablemente ya estaba pensado en representar a México en una Copa del Mundo.

Desde los seis años, el futbolista de la Selección Nacional no se separaba de los balones y aunque eso le llegó a acarrear problemas en calificaciones, terminó por cumplir el sueño de ser futbolista.

Alejandro Franco, director del Instituto México, antes profesor del “Chucky” en primero de primaria, contó que desde pequeño, lo que más hacía feliz a Lozano era un balón de futbol, por lo que no le sorprende que ahora sea un referente del Tri en el Mundial de Rusia.

“Él estaba en el grupo de compañeros que le gustaba el deporte, le costaba un poquito el estudio, ahí sabía que tenía que ser exigente con él. Pero es lógico por la edad que tenía, porque el balón le llamaba más la atención y encontraba en él muchas posibilidades de sentirse contento.

“Por lo que pude visualizar desde entonces y verlo en la primaria, sí (soñaba con ser futbolista) no sé si después haya sido su objetivo, pero me llama la atención que lo escuché y dijo que no cambiaría por nada lo que él había hecho, es donde uno se da cuenta que verdaderamente estaba construyendo su futuro, es lo que le gustaba hacer”, añadió.

El director del Instituto le pidió a Lozano no detenerse y seguir poniendo en alto el nombre de México y el suyo.