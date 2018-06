La Víbora: Nadie le cree su cuento a Zague

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Víborolectores, los famosos no dejan de impresionarme con su creatividad a la hora que quieren salir de aprietos. Pero más me impresiona que piensen que somos tan tontos que les creemos sus cuentos. Les pregunto: ¿Le creen a Zague cuando dice que le hicieron “photoshop” en un video donde aparece mostrando su tremenda cosota?

Él dice no es él, pero a mí me parece que sí. ¡Ups!, ya me eché de cabeza yo solita. Bueno, la verdad es que tuve que ver el material por estrictos motivos periodísticos, no piensen mal.

¿Y saben qué? Hice una encuesta entre conocidos y entre personas que saben de eso del photoshop y todos coinciden en que ahí no hay montajes ni nada por el estilo. Todo parece indicar que es la cara, cuerpo y eso que les conté de Luis Roberto Alves “Zague”. Él está de perfil viéndose a un espejo con el pantalón a media nalga y con el “dese” afuera. Y lo que dice en la grabación ya no se los puedo decir porque son palabras mayores, pero lo que me dio risa es que alguien comentó que si también le habían “photoshopeado” la voz, porque también es idéntica.

Ahora, claro, luego de haberse hecho público lo dotadote que está el exjugador del América, es considerado en México un héroe nacional. Me tocó ver en un programa de deportes cuando el presentador le dice a Zague que lo idolatra. Yo pensé en mis adentros: “Es tu ídolo porque tú estás pobremente dotado o qué?”. Y Zague solo responde que lo hackearon, quizá sin saber la diferencia entre que te roben el material de tus dispositivos y que le hagan photoshop a un video porno y que le pongan tu cara.

Escribió en su cuenta de Twitter que sabía que los hackers eran muy creativos, pero que nunca pensó que se lo harían a él. Ajá, se lo creemos, ¿verdad?

En todo esto, quizá la más afectada ha sido la esposa, la presentadora de noticias Paola Rojas, que aunque ni vela tiene en el entierro ha recibido cientos de insultos, no entiendo por qué. Dicen que por hacerse de la vista gorda, porque supuestamente el video que grabó Zague era para la amante, una conductora de ESPN Deportes que ya se desligó del caso. Así las cosas con este fino y sofisticado individuo.

En otras historias, qué risa me da con Michelle Salas y su supuesta relación con su papá, Luis Miguel. Luego de que en la serie sobre El Sol se revelara que casi, casi Michelle fue producto de un acostón del cantante con Stephani Salas, parece ser que se acabó el encanto entre esta niña con su padre, un padre que jamás estuvo presente en su vida.

¿No les parece raro que después de tanto presumir de quién era hija ahora ni siquiera haya felicitado al artista en el día del padre? Se los dejo de tarea.