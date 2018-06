Nutrióloga del Tri revela lo que comen los jugadores en Rusia

Beatriz Boullosa se encarga de preparar el plan alimenticio de la selección mexicana durante su estancia en Rusia

Para la nutrióloga del Tri, Beatriz Boullosa, el tema de los controles de dopaje en Rusia 2018 no es algo que le preocupe, pues para evitar el clembuterol, su alimentación se basa en utilizar el salmón como uno de las principales proteínas a consumir en Rusia.

“Hay un consumo prioritario del salmón, es un pescado que contiene este omega 3 que ayudan mucho a los procesos de inflamación que se presentan en deportistas de alto rendimiento, entonces el salmón lo estamos comiendo cada tercer día, enfatizamos mucho el consumo del salmón”, detalló.

“Estamos siguiendo las recomendaciones de las instancias gubernamentales que hicieron esta investigación que la carne contaminada con clembuterol se encontraba en la zona de México, China y algunas partes de África, obviamente cuando estuvimos en México concentrados en sus clubes se les pidió que no comieran res y en Dinamarca y en Moscú ya comen la carne de res”.

Además, para la encargada de la alimentación de la Selección, lo que encontraron en Moscú ha sido mucho mejor de lo que tenían contemplado para preparar su plan alimenticio.

“Nos ha ido de maravilla, algo que me tenía preocupada era el tema de las frutas y verduras que no las encontráramos, que hubiera variedad o frescas, y al contrario, ha sido estupenda la disponibilidad, tenemos de todo, las fresas deliciosas, las cerezas que son para la recuperación de los jugadores”.

Boullosa sabe que en el futbol el éxito no está garantizado, pero al menos la parte que a ella le corresponda no será un pretexto para que México siga ganando.

“Para bien o para mal, no sabemos la fórmula del éxito, pero sí sabemos la fórmula del fracaso, y cuando dejamos de hacer algo, cuando le regalamos algo al contrincante, porque no se descansó, porque no te hidrataste, entonces no puedes estar tranquilo, entonces buscamos que de nuestra parte todo se haga al 100, que estén lo mejor y partir de ahí el balón está rodando” , manifestó.