Foto: La imagen más enternecedora de Thalía junto a Tommy Mottola

Un 25 de junio hace 7 años, nació mi guerrero Matthew Alejandro a un mes de la partida de mi madre. En el momento en que se tomó esta foto, yo ya estaba seca de tantas lágrimas y de tanta angustia por lo de mi mamá. Pero, cuando llegó a mis brazos este regalo de carne y huesos, sentí que la vida floreció una vez más en mi y que podía salir del dolor en el que me encontraba. Él y mi Sabrina, junto con mi @tommymottola, me dieron la fuerza de salir adelante y entender que la vida sigue y que la Fe es imperdible cuando hay amores tan grandes. Ayer festejamos a mi hombrecito con mucho amor y mucho agradecimiento. 🍭🍰 Happy Birthday Matthew Alejandro!!!! #GraciasDiosPorTanto #familia #amor #fe #fuerza #entereza #happiness #blessed

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 26, 2018 at 9:18am PDT