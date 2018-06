Mira por cuántos cientos de miles de dólares se vendió la pistola de ‘Han Solo’

El artículo era el más deseado de la subasta "Hollywood Legends"

La pistola que emplea Han Solo (Harrison Ford) en “Return of the Jedi” (1983), la tercera película de la saga original de “Star Wars“, alcanzó un precio de $550.000 dólares en una subasta organizada en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas (Nevada), informó hoy la prensa local.

El artículo era el más deseado de la subasta “Hollywood Legends” organizada por la casa Julien’s Auctions, que esperaba que el artefacto alcanzara un precio de entre $300.000 y $500.000 dólares.

El objeto, que formaba parte de la colección “The James L. Schoppe Star Wars: Return of the Jedi Production Archive”, salió a disposición del público coincidiendo con el 35 aniversario del estreno del filme y fue adquirido por un grupo de coleccionistas de curiosidades conocido como “Ripley’s Believe It Or Not“.

El arma, conocida como una BlasTech DL-44, fue diseñada específicamente para la película y se basó en el formato de una Mauser C96 Broomhandle real, a la que se añadieron partes adicionales.

Una vez que el rodaje de la cinta terminó, el encargado de los objetos del filme, Peter Hancock, cedió la pistola y otros artículos de la cinta al director artístico James L. Schoppe, que los mantuvo almacenados durante las últimas décadas.