California: un futuro limpio, ecológico y diverso

Los devastadores incendios forestales que afectaron el norte de California en octubre pasado y después el sur en diciembre fueron el final de un año que fue considerado como el más devastador en la historia del estado a causa de dichos incendios. De los 20 peores incendios jamás conocidos en todo el estado, los del año pasado representan ahora cuatro de los 20 más mortales, cinco de los 20 más destructivos para edificios y hogares, así como el mayor incendio forestal en la historia de California: el Incendio Thomas.

Después de un año que hizo historia de una manera que nadie hubiera deseado, el gobernador Jerry Brown y los líderes legislativos bipartidistas se comprometieron para tomar acciones firmes e integrales con la finalidad de proteger a California de la amenaza que representan los desastres naturales y el cambio climático. Nuestra nueva temporada de incendios para todo el año dejó de ser una temporada, y el gobernador Brown tuvo razón cuando la llamó justo lo que es: “la nueva normalidad”.

Los riesgos para todos los californianos son altos, mientras los líderes estatales lidian con los cambios necesarios para poder estar a la altura de los desafíos que enfrentamos. Algunos cambios son predecibles, como la mejora de nuestro sistema de respuesta ante emergencias, así como el fortalecimiento de nuestra infraestructura para la resiliencia climática. No obstante, uno de los cambios menos obvios, pero necesario, que se enfrenta en Sacramento tiene serias consecuencias potenciales para la economía de nuestro estado, las oportunidades profesionales para los trabajadores de las minorías, así como para nuestra capacidad para luchar con el cambio del cambio climático en sí mismo.

Se le llama “condena inversa”, y es una interpretación de responsabilidad virtualmente exclusiva de California, que mantendría a las empresas de servicios públicos propiedad de los inversionistas como responsables por los daños ilimitados ocasionados por los incendios forestales, incluso si siguieran las normativas de seguridad existentes. Para resumir, es su responsabilidad, independientemente de la negligencia, y ciertamente tienen seguidores entre los abogados litigantes. No obstante, los analistas financieros y los inversionistas miran un estado más propenso a los incendios forestales que nunca, así como un esquema de responsabilidades prácticamente ilimitadas, lo que, para ellos, es una combinación insostenible, lo que desalienta la inversión que los innovadores de energía limpia de nuestro estado necesitan si están prosperando. Gran parte de la razón es que las principales empresas de servicios públicos de nuestro estado han sido socios esenciales de las nuevas empresas de economía verde, y conjuntamente, han sido socios completos de los líderes estatales con la finalidad de lograr los objetivos de energía limpia más ambiciosos de la nación.

Justo desde el comienzo, los líderes estatales prometieron garantizar que los “empleos verdes” ofrecerían algo más que solo un buen salario y beneficios. También se comprometieron a que se presentarían con mayores oportunidades en los trabajos de programas de especialización profesional para trabajadores de las minorías, que con demasiada frecuencia se encuentran sin suficiente representación en otros sectores de la economía del estado que están en auge.

El pasado agosto, en un informe emitido por el Programa de Economía Verde de la Universidad de California, el Centro Laboral de Berkeley confirmó estadísticamente un motivo de optimismo que muchos de nosotros ya estábamos viendo de una manera anecdótica en las cámaras de comercio minoritarias en todo el estado. En lo que respecta a la energía limpia, el liderazgo de California ha progresado mucho en más de uno de sus objetivos clave establecidos. Esto es de acuerdo al estudio de UC Berkeley que se titula “Diversidad en la fuerza de trabajo de energía limpia de California: acceso a empleos para trabajadores desfavorecidos en la construcción de energía renovable”. Los investigadores ya encontraron una “considerable diversidad étnica y racial” en la economía verde. Lo que es quizá aún más importante, identificaron un progreso creciente, “la mejora con el tiempo”, en las inscripciones de programas de aprendizaje entre los 16 sindicatos locales de electricistas, herreros, y operadores que construyen la mayoría de las plantas de energía renovable de California en todo el estado.

En 2017, las personas de color (que abarcan todas las categorías que no son blancas) representaron el 60% de las personas que ingresaron al aprendizaje comercial en lo que respecta a las energías renovables, superando en la actualidad al 56% de las minorías no blancas que representan a la fuerza de trabajo de California en general.

Es difícil exagerar la importancia de los aprendizajes comerciales como oportunidades económicas, que para los beneficiarios ofrecen más que solo un trabajo. Especialmente para los trabajadores más jóvenes, no calificados, e históricamente desfavorecidos, representan una oportunidad para convertirse en trabajadores altamente calificados en un nivel inicial, que a su vez son altamente compensados con los salarios y beneficios correspondientes. Dichos programas de aprendizaje ofrecen capacitación, tutoría profesional, y (para no pocos aprendices) un camino hacia una profesión de clase media que de otro modo no hubieran tenido. Eso podría decirse de muchos de los aprendizajes comerciales, mas en ningún otro sitio es más cierto que en un campo de alto crecimiento que mantiene la promesa de revertir los efectos del cambio climático global.

El progreso del sector de energía limpia en lo que se refiere a las oportunidades de expansión profesional para trabajadores de las minorías lo convierte en una clara prioridad para las cámaras de comercio minoritarias en todo el estado. Entre otras, esta es una de las muchas razones que nos unen con cientos de organizaciones afines y líderes comunitarios en una coalición estatal llamada BRITE: “Creando una infraestructura resiliente para la economía del futuro”. Juntos, estamos orgullosos de apoyar al gobernador Brown y a los líderes legislativos bipartidistas en sus esfuerzos para encontrar soluciones con el fin de modernizar nuestra infraestructura energética, invertir en nuestro futuro de energía limpia, y proteger buenos empleos que extiendan el acceso de una manera justa para todos.

California tiene una nueva batalla en sus manos si desea mantener su liderazgo para la economía del futuro, y lo que está en juego no podría ser más importante para los trabajadores de las minorías que dependen de empleos con salarios altos creados por una economía en crecimiento.

Todos compartimos la responsabilidad de respaldar soluciones que protejan a todas nuestras comunidades y amplíen sus oportunidades económicas. Las empresas de energía fuertes y las de servicios públicos son esenciales para que California continúe su liderazgo en la economía del futuro, que sea más limpio, más ecológico, y más diverso que nunca.

Julian Canete es el actual presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de California (CHCC), que representa los intereses comerciales de más de 800,000 empresas propiedad de hispanos. El CHCC es la principal y más grande organización regional de negocios étnicos en la nación que promueve el crecimiento económico y el desarrollo de los empresarios hispanos al enfocarse en defensa, empoderamiento y educación.