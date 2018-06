María Elena Salinas estará en Telemundo durante el especial de las elecciones mexicanas

La que fuera la cara de las noticias en Univision durante más de tres décadas aparecerá en Telemundo este domingo

Después de ser el rostro femenino de las noticias en Univision por 36 años, María Elena Salinas, una de las periodistas más influyentes y respetadas de Estados Unidos, se une a Telemundo para el especial de las elecciones presidenciales en México de este domingo 1 de julio.

Salinas, que recientemente ha estado presentado su propio programa en inglés “Real Story with Maria Elena Salinas” de la cadena Investigation Discovery, estará como periodista invitada de “México, la batalla final”, el especial de Noticias Telemundo durante la jornada electoral que estará liderado por José Díaz-Balart.

No se ha confirmado que María Elena Salinas vaya a trabajar con Telemundo más allá de este especial, pero desde luego la noticia deja abierta esa posibilidad en un momento en que la cadena propiedad de NBC Universal ha hecho un gran esfuerzo económico con la apertura de su nueva sede en Miami, Telemundo Center.

La despedida de María Elena Salinas de Univision

El jueves 3 de agosto de 2017 la periodista anunció su salida de Univision, minutos previos al cierre del noticiero que compartía junto a Jorge Ramos.

En ese momento la conductora aclaró que su partida no correspondía a un despido. “No me han corrido, no he renunciado, no me he retirado, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí. Le agradezco a Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, su esfuerzo para intentar convencerme de que renueve contrato, de que me quede, pero como yo siempre le digo a los jóvenes: luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí practicar lo que predico”, explicó María Elena.