Horóscopo: Qué te espera para julio según tu signo del zodiaco

Descubre qué te deparan los astros para este mes de julio

Cada mes los astros renuevan su posición en el espacio y con sus movimientos también cambia su influencia en cada signo del Zodiaco.

TUS PLANETAS ESTE MES

Vas a revisar algunos temas vinculados con los varones de tu clan, que por algún motivo estaban cerrados bajo llave en la familia. Atención: gastos extras para arreglar cosas en casa

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Hasta el 20, tensiones que hacen que lo de todos los días en tu trabajo no sea para nada relajado. Pueden haber cambios repentinos dentro de grupos con quienes compartís actividades.

AMOR Y SEXO

Crece la consistencia de la relación en la que estás. Si no estás en pareja, puede haber alguien que rompa tu sentimiento de orfandad.

TU ALIADO

Escorpio, dándote una clase de solidaridad.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Plutón y Saturno en casa ocho, una enorme limpieza psíquica te está atravesando al punto de provocarte inquietud e inestabilidad. Eso va a permitir que la energía circule mejor en todas las áreas de tu universo personal. No retengas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Un cambio de dirección en tus metas. Compartís una actividad laboral más independiente y más acorde a tu satisfacción y a tu crecimiento. ¡Bien!

AMOR Y SEXO

Un viaje maravilloso con tu amor o una experiencia súper increíble con alguien que le va a dar otro color al viaje de tu vida afectiva.

TU ALIADO

Sagitario te convoca a disfrutar.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Venus en tu casa tres, gestionas una movida a nivel comunicacional que hace que se difunda más lo que haces. Alza en tu economía a partir del 16.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Tu creatividad, expandida para gestar hijos, proyectos creativos y/o aspiraciones personales que tengan tu energía. ¡Manos a la obra con la fertilidad!

AMOR Y SEXO

Charlas reparadoras abren una nueva pista de posibilidades, incluso en una relación que viene desgastada. Un vínculo construido sobre una base irreal termina para que otro tenga lugar.

TU ALIADO

Acuario te tienta a dar un paso más.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Mercurio en uno, vas a estar más amigable, más abierta y con ganas de intercambiar ideas, actividades y energía con otros (diferentes). Gente nueva enriquece tu cotidianidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Reunión familiar y revelaciones que les dan sentido a experiencias personales que no te cerraban. Además, una transacción económica adecuada, en el tiempo justo.

AMOR Y SEXO

Un despertador interior te va a dar señales que te indicarán con quién sí y con quién no. Escucha tu intuición para tomar las decisiones que tengas que tomar, y no postergues nada.

TU ALIADO

Capricornio te apoya en todo.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en tu casa tres, tu mente se abre a una nueva y estimulante información. Además, a partir del 15, una puerta laboral inesperada se abre, y es muy a tu favor.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Date tiempo para meditar, escuchá lo que surge de tu silencio interior. Tu cuerpo necesita reciclar la energía y una atención más adecuada. No te descuides.

AMOR Y SEXO

Los enojos no expresados van a armar una tempestad si no los sacas para afuera. La sexualidad puede ser una buena vía de escape, pero no la solución. Decí lo que te pasa.

TU ALIADO

Cáncer te VE y te SABE.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Marte en la zona del trabajo, es el momento de dar un paso más hacia la independencia laboral. Atrévete a hacer eso que tiene que ver con tu talento, sin miedo. Por ahí vas camino al éxito.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En actividades de compromiso social, conoces gente con la que, desde el vamos, sintonizas de una manera increíble. Tu energía se alimenta de buenas energías.

AMOR Y SEXO

Un amor del pasado llama a la puerta del presente. Lo que viene es para cerrar algo que quedó sin definirse o para empezar de vuelta, pero de manera diferente.

TU ALIADO

Capricornio saca conclusiones adecuadas.

TUS PLANETAS ESTE MES

Ponés punto final a una situación laboral asfixiante, y esto abre la puerta inmediata a otra realidad mucho más satisfactoria. Una decisión impecable trae las mejores recompensas a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Final de cuestiones legales con resultados que no son los que esperabas, pero ¡tranquila! El destino es tan misterioso… A la larga, todo esto va a ser favorable para vos. Confia.

AMOR Y SEXO

Como lo soñaste. Amor y sexo del mejor, comunicación fluida y un entendimiento de esos que dan escalofríos. ¡Vamos, loba!

TU ALIADO

Sagitario te hace una propuesta indecente y atractiva.

TUS PLANETAS ESTE MES

Una diferencia de intereses marca un punto de inflexión en tu trabajo y el inicio de un tiempo de cambios que se van a desplegar a partir del 19.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

La repetición de situaciones que tienden de por sí a repetirse en las mujeres de tu clan se revelan para vos. Trabajar en esto va a ser muy sanador. Arreglos en casa.

AMOR Y SEXO

Vas a magnetizar con tu energía como escorpión, además de con tu atractivo sexual. Los celos de tu pareja pueden hacer ruidos molestos. Si no estás en pareja, más de un candidato va a estar dispuesto a sacarte de esa situación.

TU ALIADO

Piscis te convoca.

TUS PLANETAS ESTE MES

Tu capacidad de convencimiento sorprende y genera que en tu trabajo te miren con más atención. Un proyecto económico con amigos que comenzó como un juego toma forma a partir del 22.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En una charla con hermanos, te sorprende una información que no tenías. El destape puede causarte irritación, pero resulta absolutamente revelador y sanador. Quédate con la mejor parte.

AMOR Y SEXO

Se revitaliza el deseo y la pasión funciona con tu amor como en los mejores momentos. Pero atención, cuiden el vínculo, denle lugar a un cambio auténtico.

TU ALIADO

Aries te orienta.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en diez, en tu trabajo lográs comprometer tu acción con lo que sentís. Tareas en equipo te llevan por el mejor camino. El universo te recompensa especialmente en esta área de tu vida a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Hasta el 20, pueden sumarse gastos extras y algunos imprevistos económicos. Escucha tu intuición a la hora de hacer cualquier movimiento de dinero. Mira bien lo que firmas.

AMOR Y SEXO

Charlas de un orden diferente con tu amor generan un clima de juego que afianza aún más la pareja. Creatividad y diversión.

TU ALIADO

Géminis te inspira.

TUS PLANETAS ESTE MES

Confrontación dentro de tu área laboral. No te diluyas intentando convencer a otros para que piensen distinto de lo que son. Tu eres quien debería actuar diferente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Una expansión en tu visión de la realidad. Conocimientos novedosos te cargan de un estímulo que extrañabas y que enriquecen tu vida personal.

AMOR Y SEXO

Un encuentro mágico abre la puerta de tu romanticismo, y la pasión que estaba adormilada se despierta ferozmente. Salís de la modorra, pero empieza un tiempo de descuento para tomar una decisión que no vas a poder postergar.

TU ALIADO

Tauro baja tu acelere.

TUS PLANETAS ESTE MES

Algunos cambios dentro de un equipo de trabajo generan una mejor energía. Vos, repartida en varias actividades y en varias cosas a la vez. No te sobrepases, porque podés colapsar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Un proyecto creativo con amigos es apoyado por otros que lo potencian. A partir del 18, una decisión económica jugada.

AMOR Y SEXO

Con tu amor, se van reconociendo en un intercambio que tiene de todo, pero donde ganan el amor y el entendimiento, más allá de algunos chispazos. Dale trascendencia a lo que tiene trascendencia.

TU ALIADO

Sagitario te banca y te elige.