Aseguran gruperos que pierden público por culpa de “La Migra”

Las personas no van a los bailes por temor a las redadas

Fuerte crisis vive la comunidad grupera al verse afectada por el temor que viven los inmigrantes de ser deportados. Esta situación ha perjudicado la afluencia de público a los conciertos que cantantes como Gerardo Ortiz, Calibre 50 y el hermano de Valentín Elizalde, Francisco “El Gallo” Elizalde.

“A los paisanos les da miedo ir a los bailes, sí ha bajado mucho en cuestiones de trabajo en EEUU, porque la gente que no tiene papeles tiene pendiente de que vaya a caer la migra, baja mucho el trabajo, pero aún así sigue, gracias a Dios. Lo más importante es estar vigente en este medio. Mi nuevo sencillo se lama No quería engañarte, que se desprende de mi disco La labia que me cargo”, comentó “El Gallo”.

Francisco espera que esto pare y se cree una alianza, para dar mayores oportunidades de trabajo a los latinos. “Ya tengo 17 años trabajando en esto, empecé con mi papá, quien fue uno de los primeros que grabó banda sinaloense con los más importantes como El Recodo, le aprendí mucho. En mis conciertos sigo recordando a la música de él y la de mi hermano. en los bailes me piden muchas de Valentín y es un placer interpretarlas”.