“Because You Watched”: inmersión en los mejores shows de Netflix

Netflix se ha preparado para la temporada de premios con un evento muy especial en Los Ángeles

Raleigh Studios Hollywood albergó hace unos días el evento “Because You Watched”, con el que Netflix permitió a algunos afortunados sumergirse en sus shows más exitosos a través de varios espacios dedicados a su programación, desde un curioso panel de panchitos de la dramedia carcelaria Orange is the New Black hasta un bar con envolventes efectos del western Godless, pasando por las intrigantes taquillas del drama adolescente 13 Reasons Why, la simpática furgoneta de Arrested Development, el encantador robot de Lost in Space o los elegantes vestidos del drama de época The Crown.

Los visitantes tuvieron así la posibilidad de beber en un bar frecuentado por la propia Jessica Jones, boxear al estilo Glow, sacar un billete de la fortuna que podría desencadenar Una serie de catastróficas desdichas, asomarse a la laguna de Ozark o adentrarse en un pasadizo donde suceden Stranger Things, así como, por supuesto, hacerse numerosos selfies en los fantásticos espacios, colmados de detalles en los que detenerse. Que todo ello es publicidad de Netflix es evidente. Pero publicidad de la buena.

La todopoderosa Netflix se prepara así para la temporada de premios televisivos, entre los que destacan los Emmys y los Globos de Oro, a cuya categoría principal aspiraron el año pasado con The Crown y Stranger Things, dos de sus shows más icónicos. Harto distintas pero ambas excelentes, las dos series se cuentan ya entre las favoritas de la temporada. Al público, desde luego, ya lo tienen en el bolsillo.