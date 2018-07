Vídeo: Dicen que el príncipe Harry rechazó públicamente a Meghan Markle

Se dice que la intención del ahora duque de Sussex es ayudar a que su esposa no rompa el protocolo real

Foto: The Grosby Group

Los duques de Sussex asistieron a un evento público en compañía de la Reina Isabel II. Al finalizar el evento, justo en la retirada de la familia real se dice que sucedió lo impensable: El prínce Harry evitó que su esposa tomara su mano. Medios internacionales aseguran que este ha sido un claro rechazo por parte del duque hacía Meghan Markle.

Aquí el vídeo que muestra el aparente incómodo momento.

Se dice que el príncipe sabe que su esposa tiene como tendencia tomarlo de la mano en todo momento, por esta razón y tratando de evitar que ella volviese a incumplir el protocolo real, éste levantó la mano antes de general el contacto. Por esta razón ella no encontró la mano derecha de su esposo, lo cual explicaría que no existe un rechazo de su parte. Ya que Harry pretendió arreglar la manga de su mano izquierda, cuando no necesariamente había nada malo en ella.

La joven duquesa también ha sido fuertemente criticada por cruzar las piernas, constantemente, en presencia de la reina, cuando el protocolo indica que esto no es aceptado.