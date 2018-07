Los Cafres, la banda de Lionel Messi, está de gira en Estados Unidos

La banda argentina se presentará esta noche en el "House of Blues" de Anaheim, a partir de las ocho de la noche

En entrevistas recientes Lionel Messi, una de las estrellas más grandes del fútbol argentino, reveló que escucha a Los Cafres, una de las bandas más prestigiosas de reggae roots que vio la luz musical en 1987.

Este medio conversó con Guillermo Bonetto líder y voz de la agrupación, quién habló de el tour Sigo Caminando, que los trae a Estados Unidos y los llevará a recorrer ciudades como Wilmington, Nueva York, Silver Spring, Anaheim, Santa Cruz, San Francisco y San Diego, California.

Bonetto cuenta que Alas Canciones -disco de 2016- es la producción musical de la que se desprende el nombre de esta gira por la canción “Sigo Caminando“. Una tema íntimo y profundo, que para muchos es “poesía hecha canción”. La letra es clara y la música recorre al ser de manera sutil.

Sobre los temas que serán parte de su presentación en California, el cantante revela que sonarán temas de dicho disco, pero también habrá “algunos clásicos… la lista tiene muchos matices musicales y estamos contentos con este show. El mensaje del disco y las propuestas han sido muy bien recibidas, hay mucho cariño y pasión”, narra Guillermo, quien afirma que ha podido ver eso en la reacción del público, y hace referencia a las exitosas presentaciones que realizaron en México en el famoso Festival Vive Latino, en donde la banda brilló de costado a costado.

Es importante señalar que Los Cafres tienen un público muy fiel, que los ha acompañado durante sus 30 años de carrera, dándoles credibilidad musical.

“Desde los comienzos el público, por la movida del reggae, es muy fiel; pero con este disco siento que el mensaje fue esperado. La música de Los Cafres siempre ha sido acompañada por el oyente”, declaró.

Alas Canciones es un disco de 2016 que la gente no quiere dejar ir, de ahí el éxito y la demanda. El tema Sigo Caminando es una de sus canciones más queridas y reproducidas en YouTube, así como Se q’ el mar y Perdón , entre otras.

Bonetto resaltó que la banda está preparando nuevo material discográfico para la celebración de los 30 años de trayectoria musical. “Celebramos a lo Cafres, a nuestros tiempos”, dijo.

¿Hacer música es divertido, o con el tiempo -31 años- se ha convertido en un trabajo?

Sí, es un trabajo, pero siempre lo fue, incluso cuando no ganábamos dinero. Pero siempre fue divertido, también. Los desafíos siempre están ahí. Vivir del arte es algo que muchos pueden soñar, pero no todos lo pueden vivenciar, y nosotros tenemos la fortuna de poder hacerlo. Además, con la edad vas valorando cada segundo, sabemos que todo puede terminar en cualquier momento. Por suerte estamos con muchas proyecciones, y por primera vez también vamos a Europa, después de muchos años de desearlo… y estamos contentos, sobre todo por la respuesta de la gente en los shows, de que les gusta y eso nos llena. Señalamos las cosas bonitas que tiene la vida.

¿Han sido libres a la hora de componer?, ¿hay o hubo algún tipo de presión?

Las ha habido en otras épocas -las presiones-. En los comienzos teníamos otra compañía que nos ayudó mucho, pero siempre nos pedía hits. Nos pedían salir de lo que éramos. Cuando nosotros pegamos (2004) lo hicimos con un slogan que decía ‘El tiempo le dio la razón’, porque fuimos testarudos en mantener nuestra postura, o hacer nuestra película, porque en un momento tuvimos muchos discos buenos, pero no pasaba mucho en Argentina, y las compañías quieren vender, pero nosotros sabíamos que estábamos bien a la hora de trabajar las canciones, sabíamos que estábamos haciéndolo bien.

En Estados Unidos se están viviendo momentos desgarradores: niños están siendo separados de sus papás, y el tema de la migración está cada vez más enardecido. A esta sociedad viene hoy Los Cafres con su Tour Sigo Caminando, ¿cuál sería el mensaje de la banda para todo ese público ?

Es un horror, y ante el horror uno qué puede decir. La deshumanización lleva ya mucho tiempo, el mundo lleva mucho regido por el dios dinero, el dios miedo, por el qué me importa. Y la mala memoria también. Me encanta el meme que dice: “No el problema de la migración de Estados Unidos no es nuevo, antes lo llamaban hombre blanco”. El hombre es muy hipócrita, y lamentablemente la mitad que eligió el miedo, la xenofobia… Hay gente hermosa por todos lados, Estados Unidos es un país con millones de habitantes que tiene mucha cultura, y que tiene muchas cosas que todos admiramos, pero que también tiene todas estas incongruencias que tiene toda la humanidad, que es vivir arrastrados por la comodidad del consumo, sin importar que hay que detener tantas cosas.

Hoy Los Cafres estarán en Los Ángeles, se presentarán en Anaheim, California. A continuación les compartimos las próximas fechas de la banda.

LOS CAFRES, TOUR SIGO CAMINANDO 2018-USA

28 de junio: Wilmington

1 de julio: Nueva York

3 de julio: Silver Spring

5 de julio: Anaheim, CA

6 de julio: Santa Cruz, CA

7 de julio: San Francisco, CA

8 de julio: San Diego, CA