Exmundialista argentino critica el lenguaje de los periodistas deportivos presentes en Rusia

El gran Hernán Crespo llamó a prepararse mejor a todo aquél que se pare detrás de un micrófono

MOSCÚ, Rusia – Hernán Crespo externó su opinión sobre los periodistas deportivos, a los que les pidió usar un mejor vocabulario al momento de explicar las jugadas que se den dentro del partido y no caer en frases comunes.

De igual forma, comentó que los exjugadores que se dedican a ser comentaristas no son automáticamente expertos en el tema.

“El espectador necesita el periodista informado y de repente necesita el jugador, el experto, el que vivió pero que también me explique. No porque fuiste un gran jugador sabes explicar lo que viviste”, dijo en un video subido a las redes.

Crespo, ex futbolista de Argentina y Parma entre otros clubes, pidió que los periodistas presentes en el Mundial de Rusia 2018 aporten algo al momento de sus narraciones.

“Sobre la crítica u opinión de los periodistas, personalmente, no me gusta el léxico, el vocabulario que usan los periodistas. Si vos estudiaste tienes que ser diferente. No puedes ser como el tipo de la calle“, relató.

“Entonces cuando escucho a un comentarista: ‘El defensor se durmió’. No, el defensor no se durmió. Eso lo puede decir el hincha (…) Aporta, si no ponemos un hincha y que diga lo mismo. La opinión respeto la de todos. Me gusta que el periodista marque la diferencia desde el vocabulario”.