Triunfo de López Obrador da esperanzas al voto obligatorio en México

El político izquierdista arrasó en unas históricas elecciones

MEXICO.- La votación masiva que dio a la presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las pasadas elecciones volvió a la mesa del debate político una propuesta que pide al Congreso una ley para obligar a los mexicanos a votar como un mecanismo contra los gastos excesivos de campaña y la compra de sufragios.

La autoría del proyecto es obra de la organización Mexicanos contra la Corrupción y del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien lidió en 2006 y 2012 con las frecuentes acusaciones de López Obrador, de fraude y clientelismo electoral por parte de los partidos.

En contraste, durante los comicios del pasado1 de julio, la participación de los ciudadanos alcanzó el 62% en una elección de hartazgo contra la corrupción del PRI, el partido en el Gobierno federal, para dar una irrefutable victoria a la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) que barrió con la mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores por lo que quedará en sus manos hacer obligatorio (o no) el voto.

“Si el ciudadano tiene que ir a las urnas porque si no lo hace sabe que lo pueden multar o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada del partido en campaña a la sociedad. No es lo mismo ‘comprar una elección’ cuando vota el 45% del electorado a cuando vota el 85%. El ejercicio clientelar pierde lógica, se desmorona”, argumentó Ugalde en el reporte ‘Dinero bajo la mesa’.

En México, aunque el voto se define como “obligatorio“, lo cierto es que no hay ninguna sanción contra quien no lo hace como sí ocurre en otros países. Australia, Luxemburgo, Bélgica o Chipre, por ejemplo, imponen multas de entre 20 y 50 dólares y hasta 150 si hay reincidencia. En otros modelos, como el griego, no votar impide obtener una licencia de conducir o un pasaporte.

En la investigación “Dinero bajo la mesa” están conscientes que la medida del voto obligatorio podría ser polémica, sobretodo porque la sanción podría afectar a los que menos tienen. Por ello propone una “sanción pecuniaria”, proporcional al nivel de ingreso, o algunas restricciones administrativas como ocurre en la Ciudada de México con las multas de tránsito.

Los activistas también proponen que se cambien los castigos a quienes cometan el delito de compra de votos.

“Las actuales son multas correspondientes al 3.6% del total que obtienen para campaña; desde el INE a los partidos, que los últimos terminan pagando con el dinero que obtienen ilegal; proponemos aumentarlas y modificar las leyes electorales para que el delito se tipifique como “peculado electoral”, que se castiga con cárcel, y no sólo con cobro de dinero“, acotó Leonardo Nuñez González, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad‘.

Los promotores tienen esperanzas en una buena respuesta en el nuevo legislativo que entra en funciones en septiembre próximo con Morena, el partido que fundó AMLO, a la cabeza.