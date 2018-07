Amenaza de bomba en el Greek Theatre fuerza a cancelar el show de Fousey

Alguien llamó y afirmó haber colocado un dispositivo en el teatro, pero la policía no encontró nada

Una amenaza de bomba forzó la cancelación de un concierto en el Greek Theatre el domingo por la noche.

Así, alguien llamó y afirmó haber colocado un dispositivo en el teatro de Griffith Park, pero la policía dice que no se encontró ningún dispositivo.

La amenaza obligó a la cancelación de un show del actor y personalidad de YouTube Fousey titulado “Hate Dies, Love Arrives”. Alrededor de 1,500 personas tuvieron que evacuar el lugar del concierto.

“We’re just being tested right now”, dijo Fousey en un video en Instagram como respuesta.