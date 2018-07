Ciudad antiinmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados

La ciudad de Scribner en Nebraska quiere también prohibir dar empleo a indocumentados

En medio de la fuerte retórica antiinmigrante en distintos sectores del país una ciudad en Nebraska está considerando impedir que inmigrantes indocumentados puedan rentar viviendas en el area ante la próxima apertura de una planta de Costco.

El Concejo Municipal de Scribner ya aprobó una ordenanza que prohibiría la contratación y el alquiler de viviendas a inmigrantes indocumentados.

Ahora para que la medida se vuelva efectiva solo se necesita un voto de aprobación más, y el alcalde de Scribner, Ken Thomas, dijo que tiene el apoyo de la comunidad.

“No he tenido una persona que se me acerque y me pregunte qué está pasando”, dijo Thomas.

Scribner, ubicado a aproximadamente 60 millas al noroeste de Omaha, tiene una población de menos de 900 personas, de las cuales el 96% son de raza blanca según el último censo.

Una nueva planta de Costco se abrirá en el área el próximo año y empleará a aproximadamente 1,000 personas, lo que significa que los nuevos residentes probablemente irán al área en busca de oportunidades laborales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nebraska está considerando emprender acciones legales porque la política “invita a los perfiles raciales y aumenta el riesgo de acoso y discriminación”, Danielle Conrad, directora ejecutiva del grupo a AP.