Los republicanos de California que se juegan el poder no osan criticar a Trump

Sólo los republicanos sin nada que perder han cuestionado abiertamente las declaraciones de Trump sobre Putin

Varios republicanos prominentes a nivel nacional expresaron su enojo e incredulidad por la actuación de Donald Trump en su conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero los republicanos de California que se postulan para las contiendas del Congreso no se atrevieron a hacer lo mismo.

John McCain, de Arizona, calificó los comentarios de Trump como “una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense que se recuerdan”; Ben Sasse, de Nebraska, calificó la actitud de Trump como “extraña” y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, habló de una “señal de debilidad”. Los tres son senadores republicanos que no se juegan demasiado ahora mismo.

Entretanto, los nueve republicanos que se postulan en los distritos electorales de California fueron más comedidos. Así, ninguno mencionó los comentarios de Trump en sus redes sociales, sólo haciendo mención indirecta a ello cuando se les pregunto directamente.

El representante de Elk Grove (condado de Sacramento) Tom McClintock dijo incluso que el presidente había hecho lo correcto al dar igual peso a las negaciones de interferencia de Putin y las conclusiones de las agencias de inteligencia estadounidenses: “No creo que insultar a Putin en una conferencia de prensa conjunta hubiera contribuido a mejorar las relaciones con Rusia”. Él está siendo desafiado en las elecciones de noviembre por la ex empleada del Departamento de Estado Jessica Morse, una demócrata.

Otros republicanos en las carreras competitivas de California House centraron sus comentarios en Putin y casi ignoraron los comentarios de Trump. “No se puede confiar en Putin. La injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses es innegable e inaceptable “, dijo la representante republicana Mimi Walters, republicana por Irvine. “La mejor forma de responder es que el representante Rohrabacher cree que sí, los rusos se metieron en nuestra elección, pero que no, no hubo colusión con la campaña de Trump”, dijo Ken Grubbs, portavoz de la representante Dana Rohrabacher, quien se verá las caras con el empresario demócrata Harley Rouda en el condado de Orange. Diane Harkey fue algo más tajante: “No hay equivalencia moral entre los Estados Unidos y Rusia, y en su historia no se puede confiar en Putin”. Ella aspira a suceder a Darrell Issa en Vista, San Diego.

Quienes fueron más claros en su crítica hacia Trump, lo fueron sin nombrarlo. Así, David Valadao de Hanford (condado de Kings), fue el más tajante en su crítica a Trump: “El fracaso en reconocer la interferencia rusa en nuestra elección socava las evaluaciones unánimes de la inteligencia estadounidense, así como los hallazgos bipartidistas de los Comités de Inteligencia de la Cámara y el Senado”. Young Kim dijo: “Apoyo a nuestra comunidad de inteligencia para contrarrestar la agresión rusa hacia los Estados Unidos y nuestros aliados”. Él se postula para reemplazar al republicano Ed Royce en el Condado de Orange.

Un vocero del representante republicano Devin Nunes de Tulare señaló un informe de abril del Comité de Inteligencia de la Cámara que Nunes preside que Rusia intentó “socavar el proceso electoral de Estados Unidos”. Por su parte, los representantes Jeff Denham de Turlock (Condado de Stanislaus) y Steve Knight de Lancaster (Condado de Los Ángeles), ambos republicanos que enfrentan carreras apretadas en noviembre, no se pronunciaron.

Ciertamente, enfrentarse directamente a Trump puede jugar en contra de determinadas carreras, sobre todo después de que John Cox ganara tantos votos en la carrera por gobernar California precisamente gracias al apoyo del presidente.