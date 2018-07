Mujer que murió tras saltar de auto en movimiento era madre de 2 hijos

Dezirae Mendoza perdió la vida el lunes en la ciudad de Brea

Una mujer falleció después de saltar de un auto en movimiento en la ciudad de Brea la mañana del lunes.

Ella se llamaba Dezirae Mendoza y era madre de dos niños.

El suceso, de acuerdo con el Departamento de Policía de Brea, ocurrió poco antes de la 1:30 a.m. cerca del cruce de Imperial Highway y Laurel Avenue. Según las autoridades, la minivan de la que saltó iba viajando a unas 40 millas por hora. El conductor presuntamente luego se detuvo y otras dos mujeres, quienes resultaron ilesas, bajaron del auto.

De acuerdo con la familia de la occisa, Mendoza no conocía al hombre que conducía la minivan. También dijeron que ella les envió un mensaje de texto en el cual les informó que vio un bate be béisbol, guantes y cinta dentro del auto. Las autoridades no han confirmado lo susodicho.

En entrevista con la cadena ABC, el teniente Adam Hawley, calificó de anormal y preocupante la acción de Mendoza e informó que las autoridades están a la espera de los informes de toxicología y del forense. También han entrevistado al conductor del auto y determinaron no arrestarlo.

Mendoza vivía con sus hijos, uno de cuatro años y otro de nueve meses de edad, y su pareja en Anaheim. Se estableció una página de recaudación para ayudar a la familia con los gastos funerarios.