Los mejores y los peores cochecitos infantiles según las pruebas de Consumer Reports

La carriola o cochecito de niño es una de las cosas más importantes que comprarás para tu bebé, pero, incluso si pruebas cómo funciona en la tienda, es difícil anticipar cómo será su desempeño en la vida real.

«Mientras que una carriola bien diseñada puede simplificar la vida de un padre —comenta Joan Muratore, quien supervisa las pruebas de carriolas para Consumer Reports—, el modelo que no se haya pensado cuidadosamente podría convertirse en otra tarea con la que lidiar».

Consumer Reports puso docenas de cochecitos para niño a prueba en los laboratorios y en el patio de los alrededores de la sede para evaluar qué modelos eran fáciles de usar, de gran maniobrabilidad y, por supuesto, seguros.

Cómo evaluamos las carriolas

Nuestros ingenieros encargados de las pruebas comienzan por usar cada cochecito como lo haría un padre: ajustamos el arnés, el respaldo y los frenos de las ruedas; y plegamos y desplegamos cada modelo como lo harías tú para meterlo o sacarlo del auto. También plegamos y trasladamos la carriola, para observar el tamaño en esta circunstancia y el peso.

Empujamos cada cochecito por una pista de pruebas repleta de curvas en «S», los manejamos entre conos y sobre obstáculos como césped, cortezas y raíces de árboles. Y por último, evaluamos la seguridad sometiendo cada modelo a pruebas estándares de la industria y a pruebas de estabilidad y frenado diseñadas por expertos de CR.

Los modelos 80-plus en nuestras actuales calificaciones de carriolas se dividen en categorías: tradicional, combinadas, paraguas, sistemas de viaje y asiento de seguridad para el automóvil. Varían en precio, desde menos de $100 hasta más de $1,200, y provienen de marcas tales como 4moms, Baby Jogger, Baby Trend, Britax, Bugaboo, Bumbleride, Chicco, Evenflo, Graco, Jane, Joovy, Maclaren, Maxi-Cosi, Mountain Buggy, Peg Perego, Stokke, UPPAbaby, entre otras.

Para hacerte una idea de la configuración que deseas, comienza por consultar nuestra guía para la compra de un cochecito o carriola. Continúa leyendo para saber cuál es el mejor, además de algunos que no superan las pruebas.

1

El mejor cochecito tradicional

Booklet de Peg Perego

Opinión de CR: En pocas palabras, el Booklet de Peg Perego es uno de los cochecitos mejor diseñados que hayamos visto. Cada detalle, desde su mecanismo de plegado fácil con una mano hasta la manija bien acolchada, está pensado cuidadosamente y será, seguramente, apreciado por los padres que no cuentan con una mano libre. Aunque es un poco abultado y pesa 20 libras, es sólido y se maniobra con facilidad. Además, se puede usar sin problemas con los asientos infantiles para automóviles Peg Perego.

2

El mejor cochecito combinación

City Select de Baby Jogger

Opinión de CR: El City Select de Baby Jogger es una carriola adaptable que crece con tu hijo, o con tu familia. El cochecito estándar está diseñado para niños de 6 meses o más. Sin embargo, si compras un adaptador y una butaca infantil para automóvil, puedes utilizar la combinación desde el nacimiento. Tu hijo puede mirar hacia cualquier dirección —adelante o atrás— y tiene espacio para agregar una segunda silla, y puede usarse, al mismo tiempo, para un bebé y un niño que empieza a caminar, o incluso con un segundo asiento infantil para auto con niños de edades similares. El City Select de Baby Jogger resulta ágil y sensible en nuestras pruebas de maniobrabilidad. Por sus 30 libras, es bastante pesado, pero eso también brinda una sensación de solidez y apoyo seguro sobre el suelo cuando se lo utiliza.

3

El mejor cochecito paraguas

Kaia de Maxi-Cosi

Opinión de CR: Una carriola paraguas es una bendición del cielo cuando los niños ya caminan pero se cansan con facilidad o se distraen. Son más estrechos que los tradicionales, lo que significa que los padres ocupados pueden usarlos para llegar a donde necesitan, luego plegarlos y dejar que los pequeños caminen cuando ellos quieran. Aunque es más pesado de lo que parece —19 libras—, el Kaia de Maxi-Cosi se pliega con facilidad y se maneja estupendamente. Además, se queda parado por sí solo cuando está plegado; no todos los modelos lo hacen. Te agradará esto cuando comiences a llevar a tu hijo a restaurantes o tiendas y quieras dejar el cochecito en un rincón hasta el momento de irte.

4

El mejor chasis de asiento infantil para auto

Snugrider Elite de Graco

Opinión de CR: el chasis de asiento infantil para automóvil ofrece un montón de ventajas para el primero y hasta el segundo año de vida de tu hijo. No tienes que aprender a utilizar un set de cinturones y botones para el cochecito y otro distinto para el asiento infantil para el auto. El asiento infantil se convierte efectivamente en el asiento de la carriola cuando la ajustas en el chasis.

También puedes trasladar al bebé desde la carriola hasta la ubicación del asiento infantil para el auto, asegurada en el asiento trasero del auto, y viceversa, sin despertarlo. El Snugrider Elite de Graco sirve para una gran variedad de asientos infantiles para automóviles de Graco, muchos de los cuales obtuvieron puntuaciones altas en nuestra clasificación de asientos de autos; es fácil de maniobrar, de plegar y se sostiene por sí solo cuando está doblado.

5

Mejor sistema de viaje

Sistema de viaje Jogger Click Connect de plegado FastAction de Graco

Opinión de CR: el Graco FastAction Fold Jogger Click Connect es el sistema de carriola excepcional que ofrece ventajas en la ciudad y en el campo. Sus ruedas grandes lo hacen muy maniobrable sobre terreno irregular, como césped o raíces de árboles, pero también es adecuado para subir aceras y cunetas en ciudades grandes. El sistema de viaje viene con el asiento infantil para automóvil SnugRide Click Connect 35, que es apto para bebés de hasta 35 libras, lo que significa que probablemente no necesitarás otro asiento para el autol hasta que tu pequeño tenga entre 18 y 24 meses.

6

Cochecito tradicional que se ha de evitar

Aire3 Click Connect de Graco

Opinión de CR: Mientras que otros cochecitos de Graco pasaron bien las pruebas, el Graco Aire3 Click Connect simplemente no cumple con los objetivos. En primer lugar, tiene un portavasos de tela que está cosido de manera permanente a la barra de agarre del niño y no se puede quitar sin cortar la costura. Además de que es difícil de limpiar, el portavasos está posicionado de tal manera que es incómodo al momento de sentar al niño. La cubierta acolchada de los arneses estorba cuando se los quieres ajustar. No obstante, el mayor problema que tiene esta carriola es la parte del arnés que corresponde a la entrepierna: se rompió en el punto de anclaje durante las pruebas de seguridad y ocurrió lo mismo con una segunda muestra al repetir la prueba. Si la correa se rompe por completo, puede dejar que el niño se deslice del asiento y posiblemente se caiga.

7

Cochecito combinación que se ha de evitar

Stokke Xplory

Opinión de CR: ¿Qué justificaría un precio de $1,200 para un cochecito infantil? Podrías esperar que un modelo tan costoso tenga características de diseño de uso sencillo e intuitivas. No descubrimos que ese fuera el caso con el Stokke Xplory, que es difícil de usar y tiene una curva de aprendizaje más pronunciada que la mayoría de las carriolas.

¿Qué lo hace famoso? El asiento que se ajusta a la altura, lo que les permite a los padres ubicar a sus hijos a una distancia elevada del suelo para tener una mejor visión. A pesar de que esto es un toque bonito, incluso nuestros evaluadores, que han probado cientos de cochecitos durante años, con frecuencia tienen que consultar el manual del usuario para utilizar las características del Xplory. Otro punto malo que lo deja mal parado: con sus 28 libras, es grande, pesado y abultado, en particular para una carriola pensada y diseñada para urbanitas.

8

Sistema de viaje que se ha de evitar

Zobo (Babies R Us) Element

Opinión de CR: Los sistemas de viajes están diseñados para aliviar la carga al combinar un cochecito con un asiento infantil para automóvil en una compra única. Sin embargo, usar el Zobo Element es tedioso. A pesar de que hoy en día en muchas carriolas se pueden encontrar correas con ajuste deslizable rápido y fácil, para ajustar el largo de las correas de la espalda del Zobo, tienes que volver a enhebrarlas dejándolas primero más largas, luego llevando hacia atrás y ajustando cada vez más hasta el largo correcto. Asimismo, las ruedas frontales giratorias no se bloquean. Los evaluadores más altos se quejan de que la manija, aunque se puede ajustar, es muy baja. En nuestras pruebas de maniobrabilidad, este modelo se mueve con dificultad en superficies con hierba.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.