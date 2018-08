“Nunca vi algo como esto”: encontraron 11 niños hambrientos y en cautiverio en el desierto de Nuevo México

“He sido policía durante 30 años y nunca vi algo como esto. Es increíble”.

Es lo que dijo el jefe de policía Jerry Hogrefe, del condado Taos, Nuevo México (suroeste de EEUU) luego de que fueron encontrados 11 niños en condiciones de miseria y desnutrición el viernes pasado.

Los menores, cuyas edades van desde 1 a 15 años, tenían apenas unas papas y arroz para comer, no tenían agua, ni zapatos y vestían ropa vieja y sucia.

Estaban viviendo en un remolque en medio del desierto de Nuevo México, cerca de la localidad de Amalia.

“Parecían refugiados del tercer mundo”, dijo Hogrefe.

NEW TONIGHT: Authorities in New Mexico find 39-year-old Siraj Wahhaj, a Clayton County abduction suspect, living in a filthy trailer with four adults and 11 hungry children. But his young son, Abdul-Ghani Wahhaj, that he’s accused of kidnapping, is still missing. #fox5atl pic.twitter.com/SRpwHvOslY

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) August 5, 2018