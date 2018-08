El tuit de Elon Musk que disparó las acciones de Tesla

Una pequeña “amenaza” de parte del empresario Elon Musk realizada a través de la red social de Twitter provocó que las acciones de la empresa se dispararan en cuestión de minutos.

Musk, director de Tesla, la empresa dedicada al desarrollo de autos eléctricos colocó un mensaje en el que asegura, está dispuesto a hacer que su empresa deje de cotizar en la bolsa.

“Estoy considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 dólares. Financiamiento, asegurado”, escribió Musk en Twitter.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018