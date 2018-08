Estos vehículos son capaces de movilizarte y no son nada caros, una buena inversión para el verano

Comprar un auto por menos de 15 mil dólares parecería una misión imposible, sin embargo, hoy te mostraremos algunos modelos 2018, es decir, autos nuevos que en pleno verano puedes conseguir por varios miles de dólares menos.

Estos son los autos nuevos más baratos que conseguirás este verano.

5- Ford Fiesta S Sedan ($15,000)

Sí, es la versión más básica del Fiesta, cuya edición turbo ST es sin duda uno de los mejores autos del mercado, pero hablando de éste, encontramos un vehículo que no nos engaña y nos da exactamente lo que pagamos. Es un auto no muy potente, pero muy bueno en cuanto a manejabilidad.

4- Kia Rio LX Sedan ($14,795)

Un auto que ofrece más espacio que el hatchback por menos dinero, con un diseño interior cómodo y justo con lo necesario, incluida su pantalla de 6 pulgadas, sus conexiones USB e incluso Apple CarPlay y Android Auto, además de un motor confiable como es normal en esta marca.

3- Mitsubishi Mirage ES Hatchback ($14,290)

Uno de los autos con mejor rendimiento de combustible en todo el mercado y aunque su motor de 78 caballos producidos por tres cilindros no es potente como para hacer fiesta, cumple con su cometido de ser un buen auto urbano. Un auto pequeño, sencillo, pero para nada torpe considerando su poca potencia.

2- Chevrolet Spark LS ($13,925)

El más pequeño de los Chevrolet ha mejorado con los años, pues ya no es aquel auto que parecía mal enlatado. Posibilidades tecnológicas como Apple CarPlay y Android Auto, pantalla de 7 pulgadas, 10 bolsas de aire y nada despreciables 98 caballos, lo hacen una buena opción para la ciudad.

1- Nissan Versa S Sedan ($12,995)

Ciertamente no hablamos de la mejor presentación de Nissan, pero es un auto bastante capaz de transportar con 109 caballos de fuerza y la naturaleza combativa de la marca, aunque no es bonito y lento para acelerar (9 segundos de 0 a 60 en sus mejores versiones). No es el auto más manejable pero tampoco es de los peores, en fin, cuenta con la marca que lo respalda.