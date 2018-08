¿Necesito una placa delantera para mi auto?

No tenerla, puede acarrearte problemas

Al ir por la calle o en estacionamientos, seguro has notado que muchos auto no tienen placas delanteras.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), la Sección 5200 del Código Vehicular de California dice que si se emiten dos placas de matrícula para tu vehículo, una debe ir en la parte delantera del auto.

Aunque las agencias policiales priorizan los delitos que persiguen, esto no significa que no hagan cumplir la ley sobre las placas; y dependiende de que tan ocupados estén, seguro pueden darte una infracción.

Dicha infracción por no tener una matrícula delantera usualmente es una multa de “fix-it” (arréglalo), lo que significa que deberás probar ante la corte que ya la tienes.

El requisito de tener una placa delantera no es exclusivo para el Estado Dorado. Más de 30 otros estados en el país tienen la misma ley; 19 solo requieren la trasera.

La ley también indica que las placas en los automóviles deben tener las calcomanías del registro anual actualizado, deben estar montadas en el lugar apropiado y libres de obstrucciones. Todos los números y letras deben ser claramente visibles.

Así que si tu placa está sucia o tiene algo que obstruya su visibilidad, es mejor que la limpies.

Placas personalizadas

Y si no te gustan los números y letras de tu placa y quisieras ordenar una a tu gusto, puedes hacerlo mediante una solicitud y un pago extra.

Puede revisar por Internet el enlace por Internet de placas personalizadas llamado https://bit.ly/2OVe2BM (disponible solo en inglés) para saber si una configuración personalizada específica ya esta asignada. Recuerda, aunque la configuración de placa esté disponible y hayas pagado por la placa personalizada, no se garantiza la creación de la placa.

Todas las órdenes de placas personalizadas son revisadas manualmente antes de hacerse.

Según el código de regulaciones llamado California Code of Regulations el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) tiene el derecho de negar la combinación de letras y números que puedan tener una connotación ofensiva al buen gusto y al decoro o que puedan malinterpretarse o estar en conflicto con cualquier serie de placas que ya ha sido emitida. Reemplazar números por letras o viceversa puede crear confusiones con placas ya existentes y no se permite.

Algunas razones por las cuales tu pedido de placa puede ser negado, incluyen:

Cuando la configuración preferida no está disponible, una letra no podrá reemplazar a un número ni un número puede ser reemplazado por una letra para crear una configuración de similar apariencia. (Por ejemplo: Si 1STAR ya ha sido emitida, no se puede reemplazar al número “1”con la letra “I” para poder obtener la configuración ISTAR).

El número “69”se reserva solo para los vehículos modelo 1969 donde se vayan a colocar las placas.

El departamento rechazará cualquier configuración que pueda tener connotaciones ofensivas al buen gusto y al decoro que pudiera ser malinterpretada basándose en el criterio que incluye, pero no se limita a lo siguiente:

1. La configuración tiene una connotación sexual o es un término de lujuria o depravación.

2. La configuración es un término vulgar; un término de desprecio, prejuicio u hostilidad; un término insultante o degradante; un término racialmente degradante; o un término étnicamente degradante.

3. La configuración es una palabra usada para maldecir o un término considerado como blasfemia, obsceno o repulsivo.

4. La configuración tiene una connotación negativa para un grupo específico.

5. La configuración es una distorsión de una entidad policial.

6. La configuración ha sido borrada de la serie regular de placas.

7. La configuración es una palabra o término extranjero, o de jerga, o un deletreo fonético, o una imagen invertida de una palabra, o un término incluido en las categorías descriptas del 1 al 6 en esta lista.

La disponibilidad de la configuración de la placa que reservas está sujeta a la aprobación final del DMV. Si no es aprobada, recibirás una carta y un cheque de reembolso o el cargo hecho a la tarjeta de crédito será regresado (si se ha pagado con tarjeta de débito o crédito).

Las placas personalizadas cuestan $40 dólares al año (además del costo de la renovacion de la calcomanía o registro vehicular) y tardan según sea de sospechosa la palabra; a veces las mandan a segunda revisión. El requisito es someter la frase y pagar, ya sea en Internet o en alguna oficina del DMV.