Karla Martínez de ‘Despierta América’ desmiente a William Valdés

La conductora de Univision puso en evidencia a su excompañero en Instagram

William Valdés se encuentra instalado en Los Ángeles después de conseguir trabajo en “Buenos días familia” de Estrella TV tras su salida repentina de “Despierta América“.

Hace algunos días el joven conductor dio tremendas declaraciones sobre sus excompañeros del matutino de Univision al confirmar que ya no mantenía relación alguna con Karla Martínez y Alan Tacher.

“La verdad es que no hubo nadie cuando estaba pasando la depresión. [El día] que empecé a llorar [en directo], Karla Martínez y Alan [Tacher] fueron los únicos que se acercaron y me dijeron unas palabras“, dijo William a una publicación. “Karla para mí fue como mi mamá, pero obviamente no está ahí todos los días. [Ya] no tengo ningún tipo de contacto con ellos, ni quiero la verdad tenerlo”.

Las palabras fueron fuertes pero Martínez se ha encargado de desmentirlo, al menos en el espacio virtual.

Valdés publicó en Instagram una foto en donde compartió con sus seguidores que su nuevo departamento en las ciudad de Los Ángeles estaba lista.

“Este último mes ha sido un mes de muchos cambios y bendiciones. Por fin ya tengo depa aquí en Los Angeles después de una búsqueda intensa. Ya mi cuarto está más que listo y pronto les mostraré la cueva cuando esté lista“, escribió el cubano.

Las felicitaciones ante el gran logro de William no se hicieron esperar y entre todos los mensajes efusivos se encontró uno de su excompañera, Karla Martínez.

“¡Qué emoción! Disfruta esta nueva etapa. Aprovéchala al máximo. Te amo mi niño lindo“, escribió Martínez.

Las sentidas palabras muestran que sigue existiendo cariño entre la conductora veterana y William. El mensaje no pasó desapercibido por Valdés y el le contestó lo siguiente: “Te quiero mi flaca. Te extraño“.