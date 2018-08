Wiliam Valdés no quiere saber nada de Karla Martínez y Alan Tacher de ‘Despierta América’

El joven conductor salió de Univision y el matutino abruptamente en 2017

La vida profesional de William Valdés va repuntando nuevamente después de su inesperada salida de “Despierta América” de Univision hace más de un año. El joven presentador recientemente se integró de lleno a “Buenos días familia” de Estrella TV tras haber estado como invitado en varias emisiones.

Aunque su nuevo trabajo en la televisión es un programa matutino como en el que se dio a conocer en los hogares latinos de Estados Unidos, no extraña a sus compañeros Alan Tacher y Karla Martínez.

Valdés fue entrevistado por People en español en donde confiesa que a pesar de que Tacher y Martinez se mostraron empáticos cuando lo despidieron de Univision, su relación ha sido nula tras su salida.

“La verdad es que no hubo nadie cuando estaba pasando la depresión. [El día] que empecé a llorar [en directo], Karla Martínez y Alan [Tacher] fueron los únicos que se acercaron y me dijeron unas palabras“, dijo William a la publicación. “Karla para mí fue como mi mamá, pero obviamente no está ahí todos los días. [Ya] no tengo ningún tipo de contacto con ellos, ni quiero la verdad tenerlo”.

Una de las razones por las cuales William se encuentra dolido con la producción es porque cancelaron su aparición en el matutino a última hora en donde sería parte de un programa especial con motivo de aniversario.

“La última vez que hicieron el aniversario de Despierta…, me invitaron y luego me [retiraron la invitación] el día anterior [al show especial]”, contó. “No tengo nada contra mis compañeros, son unas increíbles personas y son muy buenos profesionales, pero no quiero saber nada de ellos, pues yo creo que ya mi ciclo en Despierta… cerró”.