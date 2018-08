Melania responde a los reportes de su divorcio y ataques contra Trump

La oficina de comunicaciones de la primera dama fue enfática en su explicación

Tras un día agitado para la Casa Blanca y el presidente Donald Trump luego de las distintas revelaciones que salieron del explosivo libro de la ex asesora de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman, la primera dama decidió romper su silencio.

A través de su oficina de comunicaciones Melania Trump rechazó las afirmaciones hechas por Omarosa Manigault Newman en su nuevo libro.

Stephanie Grisham, la portavoz de la primera dama, le dijo al Washington Examiner que las dos mujeres “rara vez, o nunca, interactuaron” durante el tiempo en que Manigault Newman trabajó en la Casa Blanca.

“Es decepcionante para ella que esté arremetiendo y tomando represalias de una manera tan egoísta, especialmente después de todas las oportunidades que le dio el Presidente”, dijo Grisham.

El revelador libro que saldrá a la venta este martes contiene una serie de afirmaciones sobre la primera dama, en particular de su fría relación matrimonial, por lo cual ansía su divorcio.

Según extractos que se conocieron del libro, la ex concursante de “Aprendiz” asegura que Melania Trump usa sus elecciones de vestir como una forma para “castigar y humillar” a su esposo.

Omarosa también dijo en un aparte de su libro que Melania no puede esperar a que termine la presidencia de Trump para poder divorciarse de él.

Esto no es todo, el libro “Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House,” hace una serie de afirmaciones sobre el presidente, incluyendo que Trump usó insultos raciales durante las grabaciones de “The Apprentice”.

La Casa Blanca y el propio presidente Donald Trump han acusado a Manigault Newman, quien fue despedida a principios de este año, de fabricar historias para llamar la atención y vender libros.