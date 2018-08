¿Deberías probar una prueba genética en la casa?

23andMe sigue siendo la única compañía donde puedes comprar pruebas genéticas sin receta médica. Este es un resumen rápido de sus pruebas:

Pruebas de portador

La prueba de portador de 23andMe es tan precisa como la que solicita tu médico, pero no es tan exhaustiva. Incluye pruebas de variantes genéticas asociadas con fibrosis quística, enfermedad de células falciformes, enfermedad de Tay-Sachs y algunas otras. Sin embargo, en la prueba faltan varias afecciones para las que los médicos recomiendan realizarse pruebas de portador, como la atrofia muscular espinal. Además, tu médico deberá confirmar cualquier resultado positivo con una prueba que solicite.

Cáncer de mama

La prueba de cáncer de mama de la compañía detecta tres mutaciones de BRCA. Las mujeres con al menos una mutación tienen desde un 45% hasta un 85% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama a los 70 años (en comparación con una probabilidad del 12% en la población general). Pero las mutaciones en sí son raras: solo 2 de cada 100 mujeres judías asquenazíes y 1 de cada 1,000 mujeres en el resto de la población las tienen. Y las pruebas negativas no significan que estás fuera de peligro. Existen más de 1,000 otras mutaciones de BRCA y muchos más factores no genéticos que contribuyen a tu riesgo de cáncer de mama. Si tienes un origen judío asquenazi, la prueba podría ser útil. Pero la mayoría de los expertos médicos dicen que es mejor hacerse una prueba de detección de BRCA completa en consulta con tu médico o asesor en genética.

Enfermedad de Alzheimer

Esta prueba detecta una variante del gen ApoE4 que puede aumentar tu riesgo de desarrollar Alzheimer de aparición tardía a casi el 80%. Solo las personas con dos mutaciones en ambas copias del gen tienen ese riesgo del 80%. Para todos los demás, el significado de los resultados es mucho más variable. Es más, muy pocos casos de Alzheimer de aparición tardía (solo del 2 al 3%, según el Colegio estadounidense de genética médica y genómica [ACMG]) son hereditarios. Eso significa que la mayoría de las personas que desarrollan Alzheimer no tienen la variante ApoE4 que analizan las pruebas de 23andMe y muchas personas que tienen la variante no desarrollan la enfermedad. La aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer (del tipo que aparece a los 50 o 60 años de edad) es una historia diferente: hay varios genes que están fuertemente asociados con esta enfermedad. Pero 23andMe no analiza estos genes. Y los médicos lo harán solo si tienes antecedentes familiares fuertes o si eres sintomático.

Enfermedad de Parkinson

Esta prueba analiza una variante genética que se cree que triplica el riesgo de Parkinson. Pero eso no es tan dramático como parece. Un resultado positivo significa que tienes un riesgo del 1% de desarrollar Parkinson, en comparación con el riesgo del 0.3% en la población general. Hay pruebas genéticas más completas para el Parkinson. Pero es probable que el médico solicite una sola si tienes antecedentes familiares fuertes de la enfermedad o si desarrollas síntomas a una edad temprana. Al igual que con el cáncer y la enfermedad de Alzheimer, se cree que solo una pequeña parte de los casos de Parkinson son genéticos.

Otras enfermedades raras

23andMe también ofrece pruebas de riesgo genético para otras 8 enfermedades, incluidas la enfermedad celíaca, la hemocromatosis y varios trastornos sanguíneos. El ACMG no recomienda la mayoría de estas pruebas porque no son clínicamente útiles. Por ejemplo, un resultado positivo en la prueba de celiaquía generalmente significa que tienes un 3% de riesgo de desarrollar la enfermedad (en comparación con el 1% en la población general). “Quitar todo el trigo de tu dieta debido a algo que tienes un 3% de posibilidades de desarrollar no es la mejor idea”, indica Ramos. “Es algo difícil de hacer y conlleva al menos algo de riesgo de deficiencia nutricional”.

